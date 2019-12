Felix Gómez: "Darle un móvil para que se calle no es forma de educar a un niño"

"El cibercrimen es el negocio ilícito más lucrativo, por delante incluso del narcotráfico", sostiene el experto y docente de la Universidad de Murcia, cuya línea de investigación se centra en la ciberseguridad y la ciberdefensa, sobre la que ha publicado más de 50 artículos

La charla ¿Qué hacen tus hijos en Internet? Por un uso responsable y seguro se centró en los riesgos de los ciberataques y la ciberdelincuencia a los que todas las personas se exponen en la Red. La conferencia fue iniciativa de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Murcia (UMU) , en el marco de su ciclo La UMU y la cultura científica, y fue pronunciada por el investigador Félix Gómez Mármol, que charló con LA OPINIÓN sobre estos riesgos en apariencia virtuales y dejó claro que el cibercrimen es, hoy en día, «la principal preocupación» del Ministerio del Interior.

¿Tan en boga está el ciberdelito, que hay que preocuparse?

El cibercrimen es el negocio ilícito más lucrativo, por delante incluso del narcotráfico. El año pasado movió 1,5 billones de euros. Es la principal preocupación del Ministerio del Interior...

Así las cosas, centra usted su conferencia en menores en la Red. ¿Cuándo se da, de media, el primer contacto de los niños con Internet?

Nada más nacer. Esa foto del padre haciéndose un selfie con el bebé recién nacido y la mamá al lado, todavía con la sonda nasográstrica puesta... ¿Qué ganas tendrá esa mujer de hacerse un selfie? Y esa criatura ya está en Internet... También para bebés, están esas cámaras de vigilancia que se les pone en la cuna, y que son muy útiles, porque, si el bebé se despierta, los padres lo escuchan. Pero esas cámaras están conectadas a Internet. Cualquier cosa que esté conectada a Internet, es 'hackeable'.

¿Son peligrosas entonces las cámaras en las cunas?

Son 'hackeables' y eso da lugar a historias espeluznantes, de padres que han empezado a escuchar voces de 'estoy vigilando a vuestro bebé' o de 'os voy a matar'. O el caso reciente de una niña en Estados Unidos, a la que un hacker empezó a decirle 'soy Papá Noel' desde una cámara de seguridad de su habitación.

Entonces lo de darle un teléfonos inteligentes a un niño...

Yo tengo dos abuelos, uno de 94 años y otro de 97. El más joven de ellos tiene móvil, el otro ya no, porque es de otra generación. Pues bien: su móvil es de los que se abren, como una almeja, con botones gigantes, no tiene ni Internet ni nada. Él marca el 1 y llama a su hijo, el 2 y llama a su hija... y a un niño le damos un móvil completamente funcional.

¿Qué opina de esa imagen de niños que van en silleta y a los que sus padres les dejan el móvil para que se entretengan?

Hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Yo, personalmente, tengo amigos que lo hacen: vas a tomar una cerveza, le dan el móvil al niño, a ver si se calla, y, en cuanto se acaba el vídeo, el niño empieza a llorar. Personalmente, creo que no es forma de educar a un niño. No podemos hacer un 'no me molestes, que he quedado con mis amigos, ahí tienes La Patrulla Canina'. Con un niño hay que estar y hay que jugar, que es su forma de entender el mundo.

¿Y el tema de menores y redes sociales?

He visto el perfil de una niña de 13 años en Instagram que decía: «No tengo novio, soy muy guapa, pero sin suerte en el amor, soy de Los Alcázares». Bueno, pues pinché en sus primeros seguidores y sus apodos eran 'Pajero', 'Chico caliente'... cosas así. ¡Que es una niña! Y empiezan a seguirla ese tipo de cuentas. Eso es real...

¿A qué achaca algo así?

Al desconocimiento, los menores no conocen los riesgos. Hasta que no se queman por primera vez, no saben que el fuego quema. Nosotros tenemos que educarles y ayudarles. Internet no es para que los niños busquen pareja, ¡porque son niños!