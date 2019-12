"Nos infantilizan e intentan callar la boca", lamentan

Hay que tener en cuenta que la prostitución en España se encuentra en una situación de alegalidad: no es legal ni ilegal y su ejercicio libre (cuando una persona decide ejercerlo y quedarse con el beneficio) no está penado. Las trabajadoras del sexo de Murcia alzan la voz para que se «descriminalice» su profesión y se respeten sus derechos, frente al «discurso de odio» que, denuncian no distingue entre los casos de trata y aquellos en los que se ejerce libremente la prostitución. Las prostitutas de la Región lanzaban este mensaje coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales, que desde 2003 se celebra cada 17 de diciembre, y en el que remarcaron que la violencia que sufren las prostitutas no se limita a la que puedan ejercer los clientes, sino que es global debido al «estigma» de la propia profesión.

Vera, que es trabajadora sexual en Murcia, colaboradora del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) y fundadora del sindicato OTRAS en la Región, leía un manifiesto en el que ha puesto de relieve la violencia social que sufren estas mujeres.

«El discurso de odio hace más daño a las prostitutas que los clientes violentos», destacan las firmantes del manifiesto. «En los últimos tiempos las trabajadoras sexuales que estamos rompiendo el silencio y el anonimato en el que se nos ha posicionado: queremos hablar de nuestros problemas, de los abusos que se comenten contra nosotras, de la violencia institucional y policial, hemos sido difamadas, insultadas y acusadas de estar financiadas por el proxenetismo internacional o de pertenecer al lobby proxeneta», remarca el manifiesto.

«A las trabajadoras sexuales que nos atrevemos a alzar nuestra voz y a contra argumentar el discurso victimizante e infantilizante habitual, nos intentan callar la boca», lamentan.

En la misma línea, aseguran en el manifiesto que «quienes nos quieren callar nuestras reivindicaciones principalmente pertenecen a un sector del feminismo para el que nosotras somos sujetos sin capacidad de decidir por nosotras mismas».

El sindicato OTRAS, cuyos estatutos en su momento fueron tumbados por la AudienciaNacional, desembarcará en la Región de Murcia con la intención de «romper el silencio y alzar la voz» contra «la criminalización» de las trabajadoras del sexo, explicaron este martes en la rueda de prensa en la sede de CATS.

La polémica saltaba en noviembre del año pasado. La Audiencia Nacional rechazaba en su momento que la prostitución pueda ser un trabajo y que quien la ejerza pueda, por tanto, tener libertad sindical y constituir un sindicato. Hacerlo, defiende la sentencia, sería dar a sindicatos y patronal la capacidad de regularla y de disponer, por tanto, de forma colectiva de un «derecho personalísimo» como es la libertad sexual.

Las trabajadoras sexuales de la Región subrayan al respecto que «nos llaman proxenetas y aliadas del patriarcado cuando una de nuestras principales reivindicaciones es la lucha contra la trata, el tráfico, la explotación laboral y los abusos de los malos clientes».

«Pero no por insultarnos y difamarnos van a tener razón. Las verdaderas expertas en prostitución somos las prostitutas, las trabajadoras sexuales», dejan claro estas profesionales.