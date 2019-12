Raquel Garod, la dramaturga wagneriana

Ha estrenado su obra en el Centro Párraga de Murcia y en el Auditorio Infanta Elena Casa de Águilas.

Hay quien considera revelador que los niños canturreen antes de arrancar a hablar. Y que ejecuten algo similar a un baile ya en el vientre materno. Y que dibujen antes de escribir. La pulsión artística se inscribe en nuestro código genético. Una pulsión que no distingue entre disciplinas artísticas.

Después vendrá la palabra, hablada y escrita, y todo lo engullirá. Sigue habiendo, no obstante, quien cree que existen vehículos de comunicación tan enjundiosos como la misma palabra. Miren a Raquel Garod, una dramaturga que no ha dudado en abandonar la palabra en beneficio del baile. El baile recibe un tratamiento podría decirse que literario en La bailarina que sí bailaba siempre, obra que recibió la Mención de Honor en el I Premio Internacional Dramaturgia Invasora, 2017. «En la obra, la danza no deja de ser una metáfora. Hay muchas bailarinas que ya no bailan a pesar de que bailaban siempre. Hubo muchos hombres que nunca bailaron y entraron en sus vidas para que el baile se acabara. Necesitaba expresar qué ocurre tras esas historias, pero no buscaba un acercamiento realista. La metáfora me permitió plasmar la violencia ejercida contra algunas mujeres mediante la crudeza que puede llegar a tener la poesía».

La crudeza que pude llegar a tener la poesía. Me apunto la frase.

La bailarina se ha estrenado en el Centro Párraga de Murcia y en el Auditorio Infanta Elena Casa de Águilas. Se trata de una representación dinámica, de una hora de duración.

Y en esa combinación entre palabra y danza halló el vehículo idóneo para transmitir las sensaciones que le ardían dentro: «Escénicamente se materializa en un lenguaje que bebe tanto de la interpretación realista (monólogo principal) como del teatro físico, de la danza teatro, de la expresión corporal y del movimiento (he ahí el elemento metafórico)».

La obra me trae a la cabeza el intento de fundir sobre las tablas las distintas modalidades artísticas. Este concepto, me explica con aire profesoral, lo formula R. Wagner, director de ópera, a mediados del S.XIX. «El concepto ('Gesamtkunstwerk') engloba la suma de diferentes disciplinas, en aquel momento las 6 artes: música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura, en un total expresivo. Pero es importante evitar un collage injustificado de formas de expresión. La materialización escénica del contenido y del significado de la obra debe ser el elemento que determine el lenguaje propicio. En el caso de 'La bailarina que sí bailaba siempre', por ejemplo, precisé de la suma de diferentes lenguajes escénicos, pues precisaba de metáforas intensas y plásticas».

Yo, aplicado lector de Nietzsche en mis años mozos, conozco el tema. Wagner defendió (y Nietzsche acogió la idea con entusiasmo) que la tragedia griega vivió sus años de gloria con Esquilo o incluso antes. Y que aquellas tragedias fusionaban palabra, música y danza. La palabra brinda el elemento intelectual, la música apela a lo afectivo, mientras que los sinuosos movimientos corporales vienen a incorporar una suerte de sensualidad al conjunto. Eurípides, se lamentaban Wagner y Nietzsche, vino a sobredimensionar la parte intelectual, haciendo tabla rasa de los otros factores. La vida que representa el teatro a partir de ese momento es una vida castrada en elementos fundamentales. ¿Hasta qué punto, me pregunto, han venido creadores como Raquel Garod a devolver al teatro su genuina naturaleza de múltiples dimensiones?

En su afán por explorar la combinación de diferentes lenguajes artísticos, la actriz murciana ha llegado a desarrollar una partitura audiovisual de movimiento a partir de un texto escrito, Torsión de un alcance.

«Este texto forma parte de Fragmentos para un cuerpo expresivo, una obra que recoge textos breves independientes, cuyo nexo viene dado por su carácter de creaciones escénicas donde el cuerpo es la principal herramienta expresiva. Torsión se basa en la exploración del impulso físico, del equilibrio y el cambio de peso, del contact de pared (danza contemporánea) y del movimiento, ligando todo esto al impulso de la palabra».

Raquel Garod nació en Totana. «Totana es mi infancia. Mis padres. Mi hermana. La raíz de la planta». Y estudia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. «Fue una etapa fundamental.

La ESAD me brindó una formación muy rica. Me descubrió un abanico amplísimo de técnicas y herramientas que se van retroalimentando entre sí durante todo el proceso de aprendizaje». Pero Raquel conoce bien los límites de la educación institucional: «Una escuela contribuye sólo en parte a tu formación; es un punto de partida para estimular criterios, capacidades o alimentar conocimientos. Para un verdadero aprendizaje y una evolución certera, es crucial mantener un proceso paralelo de trabajo individual».

Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir al colegio, dijo Charles Dickens. No llega tan lejos la dramaturga totanera, pero sí que tuvo claro que había mucho que aprender fuera de las paredes de la escuela: «Durante los años de la ESAD, dediqué mucho tiempo a entrenar por mi cuenta después de las clases, sumergiéndome en laboratorios de creación, en exploraciones físicas a partir de la palabra y el movimiento, jugaba escénicamente con mis propios textos. Recuerdo de manera muy vívida esas primeras sensaciones. Convertirlo en un hábito me permitió ir evolucionando e ir descubriendo cuál era mi propia forma de expresión. Así es cómo he llegado a creaciones dramatúrgicas y escénicas como La bailarina que sí bailaba siempre».

Raquel Garod es protagonista del inquietante corto Evströnger, papel que le valió la nominación a mejor actriz en el Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC. Tendemos a concebir el teatro como más noble tarea para un actor que la pantalla, grande o pequeña. Pero, sinceramente, el cine o la televisión ofrecen unas posibilidades técnicas muy superiores a las del teatro. Durante un tiempo pensé que el teatro estaba llamado a desaparecer, barrido por esa inconmensurable potencia de las cámaras. Y qué sentirá un actor, me pregunto; ¿se sentirá más cómodo en las tablas o ante la cámara. Supongo que el teatro supone un reto de más envergadura, con ese contacto tan directo con el espectador, esa inmediatez tan descarada. Me contradice: «Son códigos distintos y ambos lenguajes tienen su particularidad. Disfruto al mismo nivel el trabajo interpretativo en cámara que en escena y por eso procuro compaginarlos, pero cada uno requiere una implicación y afinación específica e implican exigencias distintas. Lo inmediato en cada uno se gradúa de diferente manera. Se trata de dos retos de semejante tamaño, pero de diferente estilo».

¿Se siente un actor más en su salsa cuando intenta meter miedo o cuando pretende hacernos reír o si se trata de recrear un drama? «Un actor se siente cómodo cuando está conectado, por decirlo así; la sensación de disponer de un instrumento perfectamente afinado y la inspiración necesaria para hacerlo sonar como deseas. La comodidad no está entonces en función de qué tocas, sino de la música que surge. Se trata de un momento mágico para mí, en el que puedes interpretar con toda la precisión y rigor cualquier emoción. La comodidad se encuentra cuando, con el trabajo previo bien hecho, alcanzas ese punto preciso de concentración, atención, alerta, un estado energético, emocional, físico muy concreto».

La dramaturga que baila. La creadora multidimensional. La artista wagneriana. Raquel Garod.