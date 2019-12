"La digitalización no solo es necesaria para crecer, sino también para sobrevivir"

­Los cambios tecnológicos se suceden a ritmo vertiginoso y las pymes no tienen más remedio que subirse al tren de la digitalización si quieren, no ya crecer, sino sobrevivir. LA OPINIÓN celebró el pasado martes una Mesa de Expertos en la que se abordaron los retos a los que se deben enfrentar las pymes en el camino hacia la digitalización, la planificación estratégica que deben seguir, las herramientas que existen a su disposición y la financiación más interesante y accesible. La transformación digital es un proceso de vital importancia para el desarrollo de las empresas en un mundo global y cada vez más transparente en el que la información siempre es vital y la agilidad marca la diferencia entre permanecer o apagarse.

La Mesa de Expertos estuvo compuesta por Pedro Ramírez, director de pymes de BBVA; Alberto Carretón, director de zona de Murcia de BBVA; Pedro Miguel Ruiz Martínez, vicerrector de Estrategia y Universidad Digital de la UMU; Ginés Ángel García López, presidente de AJE Murcia, y Antonio Navarro, jefe del departamento de Innovación del INFO. El debate estuvo moderado por María José Gil, jefa de Economía de LA OPINIÓN.

Pedro Ramírez abrió la sesión de intervenciones exponiendo la importancia de las pymes en el tejido empresarial, pues representan más de la mitad de las empresas españolas y crean un 66% del empleo. «Dentro de ellas están las micropymes –empresas con menos de 10 empleados–, cuya presencia es muy importante ya que representan el 94% de las pymes y generan el 40% del empleo». El director de pymes de BBVA recordó que las empresas «con mayor capital humano y que pueden crecer tienen mejor futuro. BBVA apuesta por la transformación digital».

«En 2017 se crearon 200.000 empresas en España pero la cuestión es ¿cuántas perviven? o si seguirán funcionando dentro de cinco años. El objetivo de BBVA es ayudarlas a crecer». Para ello es fundamental la financiación, «una de las máximas preocupaciones de las pymes». Una mayor financiación también permite la mejora del capital tecnológico y la transformación digital. Para dar respuesta a esta necesidad BBVA ha desarrollado un modelo de gestión basado en tecnología 'big data' y soportado en herramientas de riesgos que permite ofrecer límites de crédito a 220.000 empresas españolas y pymes no clientes con periodos de respuesta muy cortos y sin apenas trámites. En este sentido, BBVA dispone de 40.000 millones de euros para pymes no clientes de BBVA, a los que pueden acceder de forma rápida y sencilla gracias a este modelo.

Pedro Ramírez informó de que la entidad ha puesto a disposición de las pymes herramientas digitales sencillas como Click&Pay, «que permite hacer disposiciones de préstamos sobre un límite específico para cubrir sus necesidades de circulante más habituales».

El director de pymes de BBVA sostiene que «como sociedad nos enfrentamos a grandes desafíos que requieren la implicación de todos. Creemos que el desarrollo sostenible es la mejor garantía de un futuro mejor. Aspiramos a ser el nexo de unión entre la sociedad y el futuro, creando oportunidades no solo para clientes, sino también para nuestros empleados, accionistas y en general, para la sociedad». Así, la sostenibilidad es el eje de las acciones de BBVA, un compromiso que la entidad traslada a tres ámbitos. «Relaciones equilibradas con nuestros clientes, financiación verde, aspirando a que todos los productos BBVA ofrezcan una solución alternativa sostenible, e inversión a la comunidad con una fuerte apuesta por la formación».

Por su parte, el director de zona de Murcia de BBVA, Alberto Carretón, señaló que hace más de 10 años que la entidad comenzó con su transformación, diseñando inicialmente soluciones digitales para particulares y que desde hace más de un año, se focalizaron en productos digitales para empresas, «trasladando nuestro 'know how' a las pymes». «Las personas son fundamentales, ayudar a las empresas a crecer es nuestra razón de ser. Atendemos al cliente con cita previa, es más, incluso los gestores de pymes pueden visitar al cliente en su empresa si éste lo prefiere. Una de nuestras grandes fortalezas es la cercanía».

Carretón describió los tres pilares del modelo de pymes de BBVA asegurando que «para BBVA las pymes siempre han sido una línea de negocio prioritaria. Estos pilares son: «transformación, que en esta entidad centenaria asumimos e iniciamos hace años y ahora estamos llevándola al mundo de la empresa». El segundo pilar, la especialización, «a día de hoy muchos de los clientes aun siendo digitales requieren de asesoramiento y especialización, fundamentalmente en momentos en los que quieren realizar operaciones donde el asesoramiento es clave para ellos.

A pesar de las tecnologías el componente humano sigue siendo muy importante, por eso en nuestro modelo el trato personal y la tecnología van unidos». En la Región disponen de dos grandes Centros de Banca de Clientes en Murcia y Cartagena con equipos especializados. A nivel de España cuentan con más de 3.500 gestores al servicio de las pymes, y en la Región de Murcia con 100. Por lo que respecta al pilar de la cercanía, BBVA tiene presencia en más de 30 países. En Murcia tienen más de 60 oficinas y 300 gestores en la Región, «pero a la vez que somos una entidad global tenemos la oportunidad única de poder acompañar al cliente en su internacionalización con presencia en 30 países y contando con equipos de BBVA y pudiendo operar directamente en 17 países donde se puede acompañar a los clientes en su desembarco en esos países como si estuviesen en Murcia».



Herramientas que ahorran tiempo

Carretón considera que «hay que hacerle la vida más fácil a los empresarios y evitar que el reto de estar en la brecha digital les suponga una preocupación adicional». Por lo que respecta a las soluciones, BBVA ha desarrollado una App para el móvil «ya que nuestros clientes demandan tener todo en sus teléfonos». Afirma que los empresarios no tienen tiempo para gestiones y trámites en la oficina bancaria, por lo que han desarrollado el alta 100% digital «con el que una empresa se puede hacer cliente nuestro y operar de manera inmediata a través de la banca online sin papeleos y en menos de 10 minutos». Por su parte, el agregador inteligente One View puede controlar las cuentas nacionales, tarjetas de crédito, préstamos, etcétera, en tiempo real a través de cualquier dispositivo. «Esto permite ahorrar una media de dos horas diarias en la gestión de su tesorería y les facilita la toma de decisiones». Desde su lanzamiento hace un año cerca de 100.000 clientes se han dado de alta en este servicio.

En materia de avales BBVA ha creado Aval Box, que permite obtener un aval bancario digitalmente de un modo rápido y con las máximas garantías de seguridad. Desde la puesta en marcha de este servicio, más del 80% de los avales presentados ante la entidad ya se han gestionado digitalmente. Además, hace unos meses, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sido una de las pioneras a nivel nacional, ya que acepta la recepción del aval digital por Aval Box para la adjudicación de contrato de servicios y subvenciones.

La UMU, al servicio de las empresas

Por su parte, para el vicerrector de Estrategia y Universidad Digital, Pedro Miguel Ruiz, las pymes son fundamentales en el tejido empresarial. La UMU lleva un par de años trabajando en transformación digital, «algo que surge como algo natural en una Universidad que ya destacaba». Considera que estamos «en un escenario muy particular, un plano muy disruptivo con avances que hace poco nos parecerían de Ciencia Ficción». El vicerrector señaló que «en este modelo de plataforma hay dos reglas muy peligrosas: la primera es que el ganador se lo lleva todo, y la segunda que la competencia nos llega desde sectores que antes eran aliados. Hay que prestar atención a quiénes son tus aliados y quiénes tus competidores y que los papeles pueden cambiar». También hay que buscar ventajas competitivas y anticiparse. Pensar ¿qué será lo próximo que mis clientes van a demandar de mí? En una economía digital como la nuestra solo sobreviven los paranoicos». Comparó las estrategias digitales con «llegar al arco iris. Sabes dónde está y hacia dónde tienes que caminar, pero no lo alcanzarás. Sin embargo, lo importante es tener el camino claro, saber que es un horizonte temporal y que hay que revisar los planes continuamente, porque si no se revisan estás muerto». Puso la Universidad de Murcia a disposición de las empresas y de la sociedad en general.



Los jóvenes, un valor a tener en cuenta

El presidente de AJE Murcia, Ginés Ángel García, subrayó que «sin digitalización no solo no hay crecimiento, sino que no hay supervivencia». Recordó que en un entorno tan volátil se crean nuevos negocios que hubieran sido imposible sin plataformas digitales y considera que las empresas deben ser ágiles. Como ejemplo contó que desde que AJE puso en marcha una herramienta para simplificar el proceso de inscripción a eventos, la asistencia a los mismos se multiplicó. También considera obligatorio un cambio en la mentalidad para lograr que el proceso «sea visto más como un juego que como un castigo. En mi empresa abrimos una aplicación para poder fichar con el móvil y también cambiamos los iconos del Woffu por otros más divertidos». Aconsejó apostar por los jóvenes «como nativos digitales que son».

El jefe del departamento de Innovación del INFO, Antonio Romero, incidió en la importancia de la planificación de una estrategia de digitalización para las pymes. La agencia de desarrollo regional está trabajando en la concienciación de las empresas y asimismo en la capacitación junto a todo el ecosistema de innovación regional, «de manera que se logre que las empresas den el paso hacia esta transformación 4.0 y diseñen de manera previa su planificación, para abordar posteriormente las inversiones necesarias para acometer su digitalización».

A través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, se impulsan nuevos planes de digitalización a los habilitadores y empresas TICs, «para continuar con la labor de promoción de la transformación digital y la incorporación de la tecnología 4.0 en las empresas y organismos regionales. Los llamados habilitadores 4.0 son los expertos en tecnología y los que son capaces de acompañar a la empresa en las decisiones que tenga que tomar para acometer las inversiones en la transformación digital».

La Comunidad Autónoma, a través de Murcia Industria 4.0, ha puesto en marcha 'Industria Conectada', cofinanciada por fondos FEDER, con un millón de euros para que las empresas de la Región mejoren su competitividad, así como su productividad, mediante la transformación digital.