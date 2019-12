Recibe 1.500 euros de indemnización tras quedarse sin un testículo

Un hombre será indemnizado con 1.500 euros por haber perdido un testículo a raiz de una negligencia durante una operación de vasectomía. Así lo recoge el fallo del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Murcia que se dio a conocer el pasado 10 de octubre.

La sentencia recoge que el demandante se sometió en al año 2007 a una vasectomía tras haber pasado por quirófano con el mismo propósito ocho años antes, operación que, según él, no se realizó correctamente, ya que su mujer quedó embarazada meses después. Esta segunda vasectomía tenía como objetivo perder definitivamente la fertilidad y conseguir pruebas de la supuesta negligencia médica cometida en la primera cirugía. Además, el demandante denunció que no solo hubo fallos en la intervención quirúrgica y el postoperatorio, sino que además no existió un consentimiento informado válido al firmarse este en la camilla minutos antes de entrar a quirófano.

Por su parte, los demandados exponen que el testículo ya estaba dañado por la primera intervención, y que el consentimiento informado, aunque firmado minutos antes de la operación, fue entregado al paciente para su firma e informado debidamente durante la consulta preoperatoria. Además, explican que el paciente omitió las recomendaciones postquirúrgicas.