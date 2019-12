Un diputado de Vox en la Asamblea desata las críticas por su opinión sobre las madres solteras

El diputado de Vox en la Asamblea regional, Francisco Carrera, ha vuelto a ser objeto de críticas. Hace menos de dos meses desataba la polémica al conocerse que su hijo había sido contratado en el Ayuntamiento de Murcia como personal eventual con un sueldo de 49.000 euros. En esta ocasión las quejas han llegado tras unas declaraciones de Carrera durante una tertulia en La7 TV.

Francisco Carrera ha asegurado, durante un debate sobre el descenso de la natalidad en la Región de Murcia, que "la solución normal y la que te aumenta la natalidad, la que hace que tengamos un millón de niños, no son las familias monoparentales".

Ante esta frase, la diputada y portavoz adjunta del Partido Popular en la cámara autonómica, Miriam Guardiola, le ha interrumpido para explicar que "una mujer puede perfectamente tener hijos en solitario", momento en el que Carrera la cortaba para añadir "conejos", en referencia a la descendencia que pueden tener las mujeres solteras.

Miriam Guardiola ha insistido en que hay técnicas para posibilitar la maternidad en mujeres solteras. Mientras que Carrera ha interrumpido diciendo que "son bobadas".

En ese momento, la presentadora del programa ha pedido a Francisco Carrera que explicase sus palabras, "porque hay muchísimas madres que han tenido hijos solteras y han tenido niños, no han tenido conejos". Asimismo, ha invitado a Carrera a retirar sus palabras, asunto sobre el que él ha dicho que "yo no retiro nunca nada, porque lo que digo es lo que pienso. Solamente en el confesionario igual lo hago, pero en una mesa de estas no".

Estos comentarios han suscitado las críticas hacia el diputado de Vox en redes sociales.