Ginés Ruiz Maciá: "La gestora de Podemos demuestra muy poca inteligencia política"

Ginés Ruiz Maciá, concejal de Podemos del Ayuntamiento de Murcia, está en la diana de la gestora de la formación morada en la Región. Esto es lo que advertían ayer dos de los tres expulsados por este órgano a finales del mes pasado, Isabel Fuentes y Andrés Campoy, miembros del consejo ciudadano municipal. Ruiz está «sorprendido» por los acontecimientos. «La gestora demuestra muy poca inteligencia política», afirmaba ayer a esta Redacción, «incómodo» por las actuaciones de quienes tienen que conducir el rumbo político de Podemos.

«A ver si hubiera elecciones pronto y se disolviera esta gestora», reconocía. Y es que el edil, aunque se encuentra «centrado en el Ayuntamiento», no descarta liderar una candidatura que represente a quienes creen que hace falta «defender al partido», algo que «no tiene por qué ser defender a quienes lo llevan ahora», matizó.

Isabel Fuentes y Andrés Campoy consideran que su proceso de expulsión del partido –supuestamente por hacer campaña por Más País en la pasada campaña electoral, algo que niegan–, ha sido «inquisitorial» y una «caza de brujas» que forma parte de una «operación contra Ginés Ruiz». A los tres les une que llegaron a Podemos de la mano de su exsecretario general, Óscar Urralburu, que terminó yéndose con Íñigo Errejón a Más País.

Según Fuentes, esta «caza» iba acompañada de un «acoso personal». «Decían que estaba en Más País y que no tenía vergüenza», explicó. Campoy denuncia también que el proceso de expulsión fue irregular y «cercano a la prevaricación» porque «la gestora, denunciante, ejerce también de fiscal acusador y de juez». Ambos han presentado alegaciones ante la propia Comisión de Garantías. «Mientras tanto, no sabemos en qué situación estamos», dijo Fuentes, quien no descarta acudir a la Justicia si la decisión de la Comisión no les es favorable.



Los peligros de WhatsApp

Isabel Fuentes y Andrés Campoy en la rueda de prensa de ayer. FOTO: Jaime López

Isabel Fuentes considera que la causa de su expulsión fueron sus opiniones en un grupo de WhatsApp sobre el dinero ahorrado por Sánchez Serna tras tres años en el Congreso: «Tenía que tener varios complementos para llegar a los 83.000 euros». Ángel Campoy, por su parte, nunca ocultó su cercanía con Urralburu e incluso fue al acto de presentación de Más País. Según él, le tendieron una «trampa» en WhatsApp. Le preguntaron «de forma graciosa» si iba a votar a Óscar y no a Javier. En el mismo texto le decían que debería dar explicaciones a sus inscritos municipales. Respondió «Por supuesto», pero refiriéndose a dar explicaciones, no a que iba a votar a Urralburu. Ese pantallazo fue usado por la gestora.

Precisamente fue también por pantallazos de WhatsApp cómo se descubrió que la gestora de Podemos en la Región estaba "buscando" a personas que hubieran podido colaborar con Más País.