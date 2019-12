Los niños serán los primeros en tener televisión y wifi gratis en los hospitales de la Región de Murcia

Los niños hospitalizados van primero. La consejería de Salud de la Comunidad confirmaba ayer que en 2020 se implantará el servicio gratuito de televisión y wifi en el Hospital Materno Infantil de la Arrixaca de Murcia. Un años después, en 2021, llegará el turno a las áreas de hospitalización pediátrica de Cartagena, Lorca, Caravaca, Yecla y Mar Menor.

Es el compromiso del Gobierno regional después de que ayer se aprobara por unanimidad en la Asamblea Regional –por segunda vez en dos años– la moción de Ciudadanos dirigida a que no haya que pagar por el wifi y la televisión en los hospitales públicos de la Región de Murcia. «Se trata de una petición básica que ayudaría a que el tiempo de convalecencia fuera mucho más llevadero, y no solo para los pacientes, sino también para los familiares», defendió el diputado naranja Juan José Molina, quien considera que la medida no supondrá un coste elevado y que tendrá cobertura legal suficiente: «Es una mejora del servicio público, que además tiene una vertiente laboral, sobre todo en el caso de los centros de salud, ya que permitiría que los usuarios puedan aprovechar el tiempo de espera para ser atendidos o recibir el resultado de sus pruebas médicas para desarrollar su actividad laboral», explicaba el portavoz. «Resulta curioso que ver la televisión en los centros penitenciarios sea gratuito, pero suponga un coste para los que usamos nuestra sanidad pública», resaltaba Molina, quien considera «incongruente» esta situación.



Preparan un concurso global

La diputada del Partido Popular María del Carmen Jódar trasladó al resto de grupos de la Cámara la intención del Ejecutivo de extender este sistema al resto de centros hospitalarios públicos, pero esto se irá produciendo una vez finalicen los contratos en vigor con empresas externas. «Se está preparando desde la consejería de Salud un concurso global, pero suspender con antelación los contratos supondría un gasto adicional», se excusó en el pleno.

En este sentido, los hospitales de Cartagena (Santa Lucía y Rosell) y Mar Menor tienen contrato en vigor hasta 2021 con la empresa Medip Health. El resto de contratos de los hospitales de la administración regional se prorrogan sin periodicidad hasta que se licite el contrato global que preparan desde la Consejería. Igualmente, Cs va a registrar una pregunta al Gobierno en este sentido con el fin de poder elaborar un cronograma para la implementación de esta medida. Este estudio, a petición de Vox, será llevado a cabo por técnicos de la Comunidad para que no suponga un coste adicional a la administración.