Los expulsados de Podemos denuncian una "operación contra Ginés Ruiz"

"Caza de brujas" y "proceso inquisitorial". Así definen Isabel Fuentes y Andrés Campoy, miembros del consejo ciudadano municipal de Podemos Murcia, la situación por la que están pasando tras haber sido expulsados de Podemos por parte de la gestora que lidera en la Región el diputado nacional Javier Sánchez Serna. Pero ellos son, según explicaron este jueves, parte de una "operación contra Ginés Ruiz", concejal de Podemos del Ayuntamiento de Murcia, una persona cercana al exsecretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu.

Para Campoy, que iba de número 3 en la lista de Ruiz Maciá el 26M, la salida de Urralburu del partido para irse a Más País "causó un trauma" en la formación morada que dieron lugar a "reacciones paranoides y semiparanoicas" que terminaron con la expulsión de tres personas, él, Fuentes y "otro que ya ni siguiera estaba en el partido". Les acusaban de haber hecho campaña por el candidato Urralburu en lugar de por Javier Sánchez Serna. Ellos aseguran que no existen pruebas de eso.

En el caso de Fuentes, ella considera que su expulsión tiene que ver con unos comentarios que hizo en un grupo de WhatsApp en el que se debatía sobre el dinero que había ahorrado el diputado Sánchez Serna tras tres años en el Congreso. "Teniendo en cuenta que el salario mensual de los diputados de Podemos son tres salarios mínimos, expuse que tenía que tener otros complementos para llegar a ahorrar 83.000 euros", indicó. En este sentido, Campoy lamenta que se esté produciendo en Podemos "una maniobra para sacar a todo aquel que discrepa. Así no se puede ser útil para la sociedad".

El todavía secretario de Movimientos Sociales del consejo ciudadano de Murcia nunca ocultó su simpatía "política y personal" por Urralburu, tampoco cuando se fue a Más País. Para él, una persona "que después ha sido contratada por la gestora" le tendió una trampa en un grupo de WhatsApp. Después de ser visto en el acto de presentación del nuevo partido de su "amigo", este individuo le preguntó "de forma graciosa" si iba a votar a Óscar y no a Javier. En el mismo texto le decía también que debería dar explicaciones a los inscritos municipales que representa. Él respondió "Por supuesto", pero refiriéndose a si iba a dar explicaciones, no a que iba a votar a Urralburu. Ese pantallazo fue usado por la gestora para expulsarle.

Según Isabel Fuentes, esta "caza de brujas" iba acompañada de un "señalamiento" y "acoso personal" en las redes sociales por el simple hecho de que ellos entraron en el partido de la mano del errejonista Óscar Urralburu. "Decían que estaba en Más País y que no tenía vergüenza", explicaba. Los expulsados reconocen que han defendido siempre una corriente en Podemos, "la de su fundación", que pasó a ser "minoritaria" desde Vistalegre II, cuando el documento político de Íñigo Errejón perdió la votación ante el de Pablo Iglesias.

Fuentes y Campoy denuncian también que el proceso llevado a cabo para expulsarles del partido es "irregular" y "cercano a la prevaricación": "La gestora, denunciante, ejerce también de fiscal acusador y de juez". Además, aseguran que la Comisión de Garantías no ha admitido a trámite la denuncia de la gestora, "que no tienen competencias disciplinarias". Ambos miembros del consejo ciudadano han presentado alegaciones ante la propia Comisión de Garantías de Podemos, que puede tardar meses, adelantan, en dirimir. "Mientras tanto, no sabemos en qué situación estamos, pero yo voy seguir formando parte del consejo ciudadano hasta que no haya respuesta oficial", sentencia Fuentes, quien no descarta acudir a la Justicia si la decisión de la Comisión de Garantías no le es favorable.