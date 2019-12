La Asamblea insta al Gobierno a expropiar el castillo de Mula

La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, solicitar al Gobierno Regional que proceda a la expropiación de la parte del castillo de Mula que todavía está en manos privadas.

Actualmente hay un 33,33% de propiedad del castillo aún en manos privadas, del cual el 22,22 por ciento corresponde a herederos fallecidos y sin descendencia directa y deberá ser el Estado quien determine a quién adjudica esta parte tras el periodo establecido de reclamaciones, y el 11,11 por ciento restante corresponde a otro de los herederos, que se muestra contrario a 'soltar' su parte de la fortaleza muleña, tal y como ya ha hecho gran parte de sus familiares.

La moción aprobada durante la sesión de este miércoles insta al Consejo de Gobierno a ejecutar la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y los acuerdos de la Asamblea Regional aprobados por unanimidad en sesión plenaria de 27 de octubre de 2015 y en sesión de comisión del 7 de marzo de 2017, y que no se han ejecutado hasta el momento.

La moción incluye asimismo, a petición del Grupo Popular, que se inste al Gobierno de España a colaborar económicamente en la rehabilitación y la puesta en valor del castillo tal y como lo están haciendo hasta el momento el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Mula. Al respecto, el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno (PSOE), presente en la Asamblea, mostraba su satisfacción por «retomar nuevamente el debate de la expropiación del castillo, un hecho que ya fue aprobado y que establecía el plazo de un año, en 2017, para ejecutar dicha expropiación».

Así resaltaba que «hemos llegado al fin, nos queda sólo un 11,11 por ciento de titularidad en manos privadas y ya han mostrado que no tienen intención alguna de hablar con el Ayuntamiento. Esto nos lleva a tirar de la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia y proteger un Bien de Interés Cultural como es el castillo. Creo que en esa posición es en la que hay que insistir e ir a la expropiación, porque ya no vale con expedientes sancionadores que sólo ha pagado la administración local, el Ayuntamiento de Mula, sino verdaderamente ejecutar la expropiación».

Respecto a la petición del Partido Popular de incluir en la moción actuaciones por parte del Gobierno de España, Moreno afirmaba que «hay una buena sintonía entre el Ministerio de Cultura con la problemática del castillo; así nos lo han hecho saber en varias ocasiones, y que no quede duda que vamos a seguir insistiendo en que el Ministerio apoye esta situación», Destaca, asimismo, que «lo importante es que podamos desde la Administración central, regional y local, ir en la misma dirección y poder recuperar el castillo, que en ningún momento tenía que haberse separado de Mula, pero así lo determinó un juez en su momento». E insiste en el hecho de que «los propietarios no han cumplido la ley por lo que consideramos que no cabe otra que actuar».

Esta moción coincide en el tiempo con la celebración del quinto centenario del inicio de la construcción del castillo de Mula prevista para 2020 y para el que Mula prepara un importante número de actividades y eventos en torno a la fortaleza.

En los últimos meses se vienen desarrollando, además, actuaciones de urgencia en el castillo de Mula acorde a los informes elaborados en el Plan Director del Castillo, que marca la hoja de ruta para la rehabilitación y puesta en valor del castillo y todo su entorno.