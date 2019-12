Crisis en el Mar Menor: Los murcianos responden en redes a López Miras con el hashtag #YoNoHeSido

El pasado lunes, en declaraciones previas a su participación en unas jornadas sobre transparencia, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, habló sobre la situación del Mar Menor e hizo un apunte que no ha sentado muy bien a los murcianos. El mandatario se pronunciaba sobre la responsabilidad del sector agrícola en la crisis de la laguna salada y en el problema de las inundaciones cuando aseguró que "no hay información suficiente para culpabilizar al sector" y que "la sociedad en su conjunto en los últimos 60 años ha provocado el problema actual ejerciendo presiones de toda índole", tanto agrícola, como urbanística.



Unas palabras que han tenido una respuesta masiva en redes sociales. Con el hashtag #YoNoHeSido, cientos de murcianos han querido dejar claro que no tienen culpa de la situación por la que atraviesa el Mar Menor y la mayoría de ellos se han dirigido directamente a López Miras para negar sus declaraciones.



Con fotos de ellos mismos de pequeños bañándose en el Mar Menor, otras imágenes actuales o enumerando los errores medioambienteales de la administración pública, en los últimos días no han dejado de sucederse tuits en respuesta al presidente de la Comunidad.



A continuación, algunos de ellos:



1973 La manga. Esta fue la primera vez que conocí la Región de Murcia, desde ese verano no he faltado ni una sola vez.

Un Gobierno puede contaminar más con sus mentiras que una persona en 46 años. @LopezMirasF #Yonohesido pic.twitter.com/6d7g47IV4G — MarmenorKO (@MarmenorKO) December 11, 2019