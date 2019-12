Los arquitectos proponen "frenar" las 2.000 nuevas viviendas previstas

Plantean 25 medidas para que el Gobierno regional las incorpore al Decreto Ley de Protección Integral.

No les gusta hablar de moratoria urbanística, pero sí están de acuerdo en que se realice una «restricción cautelar», se «frenen», los nuevos proyectos urbanísticos que hay previstos en el entorno del Mar Menor, como en Los Belones, Los Urrutias y La Manga, que supondrían la construcción de 2.000 viviendas.

La decana del Colegio de Arquitectos de Murcia, María José Peñalver, comentó ayer que en esta zona hay cabida para el desarrollo urbanístico, pero teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad actuales (en el marco del cambio climático) tanto sociales, como económicos y medioambientales, que puedan hacerlo compatible con la recuperación y protección de este ecosistema marino.

«Hay que hacerlo como toca, con la legislación actual vigente en esta materia», insistió la decana, que presentó las 25 medidas que ha propuesto este colectivo para que se incorporen al decreto ley de Protección Integral del Mar Menor. Le acompañaban Moisés Martínez y Juan Antonio Santa-Cruz, presidente y vocal, respectivamente, de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Colegio.

Peñalver apeló a la transversalidad de las propuestas, con la participación de distintos especialistas para que esta nueva legislación tenga recorrido.

«Hay que conseguir el equilibrio también entre los sectores económicos» de la zona (agrícola, náutico, turístico....), «que sean capaces de convivir» con el ecosistema que les rodea». Y puso el acento en que todas las medidas que se propongan y pongan en marcha «sean asumidas por toda la sociedad de manera unánime».



«La culpa es de la sociedad»

Con este manifiesto, los arquitectos han mostrado «una gran capacidad de autocrítica» respecto al urbanismo desarrollado hasta la fecha en el entorno del Mar Menor, indicó Moisés Martínez, si bien dejó claro que siempre se ha regido por las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia, así como por cada uno de los planeamientos municipales.

Y animó al Ejecutivo regional a que se acometan «de manera urgente» las medidas propuestas porque el Mar Menor está en una situación de emergencia ambiental.

Juan Antonio Santa-Cruz, puso el acento en la necesidad de «un cambio total en el modelo de desarrollo» en la comarca, y que se exija que «lo que se haga» desde el punto de vista urbanístico contemple servicios como la gestión de los residuos y de las aguas residuales, entre otras.

Santa-Cruz apeló a la vuelta de los balnearios y pasarelas, olvidando la regeneración «masiva» de todas las playas, porque «en el Mar Menor nunca ha habido playas»; y pensar si se deben seguir permitiendo embarcaciones a motor.

El vocal de la Agrupación de arquitectos urbanistas apeló a que la sociedad murciana en general hiciera autocrítica porque en los últimos 30 y 40 años, «los científicos nos han estado avisando de los problemas y se han cometido errores» en la gestión ambiental del Mar Menor. «Es ver tanto lo que se ha hecho mal como lo que no se ha hecho», dijo, añadiendo que la culpa de lo que ocurre en el Mar Menor es de toda la sociedad, de todos los colectivos e incluso todos los ciudadanos y «hasta que no todos hagan autocrítica no se hará nada diferente».

Los arquitectos, finalmente, apelaron a cambiar el modelo de urbanismo y responder a la pregunta de «qué paisaje queremos» en el entorno de la laguna salada, evitando que cada municipio vaya «por su cuenta», como hasta ahora: «El modelo actual está agotado».

Este colectivo, sin embargo, considera que no todo está perdido, y concluyeron indicando que «hay que saber buscar la oportunidad tras la catástrofe, dejar de pecar por inacción y tomar decisiones valientes».