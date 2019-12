López Miras visita este martes la Cumbre del Clima de Madrid

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, estará presente este martes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 que se celebra estos días en Madrid y participará en la jornada bajo el título 'Integración del Cambio Climático en la Región de Murcia'.

El jefe del Ejecutivo autonómico presentará, en este marco de relevancia internacional, la Estrategia de Cambio Climático de la Región de Murcia, documento que está ultimando su tramitación para su puesta en marcha y que define las líneas maestras de las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático que se llevarán a cabo en nuestra comunidad.

López Miras trasladará a los asistentes los beneficios de la Estrategia, que prepara a la Región para la transición a la economía baja en carbono de forma coeficiente, así como a la adaptación a los impactos para reducir la vulnerabilidad de los territorios especialmente perjudicados por el cambio climático. De esta forma, la presentación de esta Estrategia tendrá un papel destacado en la zona institucional de la COP25.

La jornada, en la que se van a analizar experiencias de integración concreta y real del cambio climático en los nuevos planes y proyectos, se celebrará en la Sala Mare Nostrum de la Zona Verde de IFEMA, a las 11.00 horas. Junto al presidente, intervendrán también expertos que explicarán la implicación en los planes y proyectos que desarrolla la Región de Murcia para combatir los efectos del cambio climático.



AGENDA DEL MIÉRCOLES EN LA COP25

Un día después, el miércoles 11, tendrá lugar la jornada 'Aplicación de la iniciativa 4x1000 a la agricultura de secano de la Región de Murcia', una actuación a nivel global que busca el incremento del carbono orgánico de los suelos del planeta en un 0'4 por ciento, lo que conlleva aumentar la capacidad de mitigación y la adaptación al cambio climático de la agricultura.

El Gobierno regional esta impulsando la fase de desarrollo de la incitativa en la Región a través de dos proyectos vinculados al sector agrario de secano vitivinícola y en el olivar, por un lado, y a cereales, almendro, y mezcla con zonas naturales a través del Proyecto LIFE AMDRYC4 'Climate Change adaptation of dryland agricultural systems in the Mediterranean área'.