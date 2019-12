Macarena Perona: "El fracaso me hizo ver que triunfar depende solo de mí"

Extraer de cada error un aprendizaje. Así de sencillo de explicar y difícil de aplicar es el mensaje de El éxito de mi fracaso, el primer libro de la consultora Macarena Perona presentado esta semana en Las Claras de la Fundación Cajamurcia, con el que busca transmitir al lector la enseñanza que adquirió tras años de luchar por sus metas profesionales: que depende solo de uno mismo hacer frente a los fracasos, valorar lo aprendido con cada uno de ellos y llegar a convertirlos en una oportunidad.



¿Qué hay tras las páginas de El éxito de mi fracaso?

Mi primera experencia profesional. Con 24 años monté una empresa y en el libro cuento todo lo que me ha pasado en estos diez años: cosas que fueron bien, fallos que creo que cometí... en definitiva, pautas que después de estar reflexionando creo que hay que tener en cuenta para emprender. Al final, todo se reduce en que creas en ti para conseguir los cambios que buscas.

Entonces es un libro autobiográfico sobre el éxito, pero también podría llegar a ser una guía para emprendedores...

Bueno no sé a quién le puede servir, sé que me ayudó a mí. Decir que voy a ayudar a emprendedores me parece muy osado por mi parte. Hablo de mis meteduras de pata, pero cada uno tiene que cometer sus propios errores para aprender.

Y ya en el título se extrae esa idea central del libro, convertir fracasos en aprendizaje, ¿no?

Exacto. Es necesario equivocarse. A veces acertamos y no sabemos el fundamento real del acierto, pero cuando fallamos sabemos en qué y cómo corregirlo. Eso de 'solo aprendemos a base de palos' es real. ¿El éxito solo se consigue con el fracaso? No necesariamente, pero cuando fracasas sé que encontrarás la fórmula del éxito.

Una cosa que solemos hacer mucho es pensar en nuestros errores y arrepentirnos, y quizá no vale la pena si se extrae un aprendizaje, pero no es algo fácil de saber gestionar.

Es fácil de decir, pero difícil de vivir. Yo cuento en el libro que mi primer 'no' me lo llevé cuando quise entrar a un gran bufete de abogados nacional. La oportunidad de ese primer fracaso o frustación es lo que me hizo ver que depende solo de mí lograr el 'sí', triunfar. Como me he encontrado muchos 'noes' por el camino he aprendido a buscar yo misma las oportunidades, no esperar a que me lleguen.

Un aprendizaje que ahora busca transmitir al lector.

Sí. Es un libro corto, fácil de leer, que creo que debe hacernos pensar en qué camino estamos siguiendo para conseguir la meta que queremos, y también cómo estamos disfrutando del recorrido. Cada capítulo cierra con una frase inspiradora y una canción, para ayudar a transmitir el mensaje.

Y la estructura del libro se basa en la teoría de puntos de Steve Jobs. ¿En qué consiste?

Su teoría dice que hay que mirar desde hoy y hacia atrás, pero yo también digo que hay que pensar en los puntos determinantes de nuestra vida y lograr que, uniéndolos, se dibuje lo que queremos lograr al final de nuestra vida.

En la presentación de El éxito de mi fracaso dijo que «las mujeres eliminamos barreras cuando creemos en nosotras mismas». ¿Nos falta confianza?

Yo he tenido que enfrentarme a la realidad que había en la abogacía, un sector en el que, al que le va muy bien, es un señor de 50 años de método tradicional. No conseguí mi primer 'sí' hasta que me dije a mí misma antes de una entrevista «hoy le vas a decir por qué vales tanto, por qué te necesita, y te va a contratar». Solo creyendo en nosotras, en nuestra valía y en lo que nos diferencia, podemos lograrlo. Y no debemos esperar hasta haber hecho mil cosas para destacarlas. Hay que vivir el éxito, pero hay veces que las mujeres no nos permitimos disfrutar cuando algo nos sale bien y creo que es un error, tenemos que ser más disfrutonas.

¿Siempre mantuvo esa actitud? ¿Nunca se vino abajo?

Abajo te vienes cada día, pero luchar es lo único que nos queda. Es lo que me he forjado. Desarrollo en el libro el método flowlove, dejarte llevar por lo que te hace vibrar. Si lo pones en práctica cada día no te vas a distanciar de tu meta profesional.