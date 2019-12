Mª Dolores Muñoz: "Hay que mantener una lucha sin cuartel para conseguir la financiación y la autonomía"

La alcaldesa de Bullas, que el pasado viernes fue elegida para relevar a Joaquín Hernández, procede de una de las comarcas que menos peso han tenido en la política regional y aporta la visión de los municipios que pierden población y buscan alternativas para sostener su economía.

María Dolores Muñoz, que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, estaba preparándose para presentarse a unas oposiciones de asesora de la Unión Europea cuando recibió la propuesta de ser candidata a la Alcaldía de Bullas. Asegura que aceptó encabezar la lista del PSOE en 2015 «convencida» de que no iba a ganar, pero su triunfo dejó en el aire sus planes de conseguir un trabajo en Bruselas, que habría implicado también el traslado de su marido y de su hija, de diez años. Además de cambiar sus planes laborales, confiesa que ser alcaldesa le ha hecho a renunciar a tener más hijos. Cuenta que se sintió atraída por la política desde joven y que disfrutaba viendo debates parlamentarios. Por eso estudió Políticas y trabajó en una joyería de Murcia para pagarse la carrera.

Su antecesor y ahora usted han sido los primeros presidentes de la Federación de Municipios de la Región que no son alcaldes de Murcia. ¿Eso les da una perspectiva diferente?

Esa era la intención. La pretensión es que todos los municipios se sientan incluidos. La mayoría de los municipios de la Región son relativamente grandes. En el caso de Bullas, con 11.500 habitantes, es medio-pequeño. Lo normal es que los demás también se sientan identificados. Además, hay una clara reivindicación de esta España vacía. Hay que atender a las cosas de los pequeños, somos tan representativos como cualquier otro, porque tenemos los mismos problemas que los grandes; hay más municipios que pueden asimilarse a Bullas que a Murcia. La naturaleza y la idiosincrasia de Bullas puede ser más parecida.

¿Por qué pensaron en usted para presidir la Federación?

Joaquín (Hernández) ha sido un extraordinario presidente y se pensó en algo parecido en ese sentido. Bullas, aunque es algo más grande que su municipio (Lorquí), ofrece el mismo perfil.

¿Qué aporta esa óptica?

Va a suponer lo mismo que ha supuestos en estos cuatro años, aunque el anterior presidente tuvo que partir con una situación económica en precario y ha tenido que dedicar mucho tiempo a normalizar la cotidianidad de la organización. Joaquín ha hecho un trabajo ingente para que la Federación se pueda dedicar a hacer reivindicaciones a las demás administraciones. Ahora lo que hay que hacer es mantener una lucha sin cuartel por la financiación local para conseguir la autonomía real de los municipios y ordenar de una vez las competencias impropias que tienen todos y cada uno de ellos, a pesar de que los recursos en los pequeños y medianos son nimios.

¿Cuánto dinero suponen esos servicios que prestan los ayuntamientos, aunque son competencia de la Comunidad Autónoma?

Alrededor de unos 100 millones.

Tenemos una participación en los ingresos del Estado, que la Federación Española de Municipios trata de mejorar, pero queremos una participación en los ingresos de la Comunidad, algo que únicamente no hemos conseguido en Murcia y en Castilla-La Mancha.

¿Por qué no ha sido posible?

La Comunidad permanentemente se queja de la falta de recursos y trata de conseguir una financiación más justa por parte del Estado. A mí también me parece que tendría que ser mejor, pero el siguiente paso, que es financiar a los municipios, ¿porque no se ha dado? No puede ser que la Comunidad ponga como excusa que su financiación es injusta, cuando nosotros no tenemos ninguna.

El Plan de Obras y Servicios se ha reducido al mínimo.

De unos 30 millones se ha pasado a apenas 9 desde que empezó la crisis. A partir de entonces hubo años en que no tuvimos Plan de Obras, por lo menos en los municipios del tamaño del mío. Ahora sí que hay, pero desde luego con una cantidad bastante reducida.

El Noroeste ha sido una de las comarcas ignoradas mientras que la atención se centraba en la pugna entre Murcia y Cartagena.

Sin embargo, la gran riqueza paisajística y de recursos naturales está en el Noroeste. Mucha gente cuando llega incluso dice que no parece Murcia, porque todo está mucho más verde. Está claro que ha sido una comarca más olvidada que otras zonas y en este caso el hecho de que yo haya sido la candidata a la presidencia de la Federación tiene como objetivo de dar visibilidad a esta zona. Por eso, me parece una decisión acertada.

El consejero de Empleo dice que la crisis del Mar Menor obliga a mirar al turismo del interior.

Lo del Mar Menor obliga a poner una solución. Siempre nos hemos quejado de que no se nos prestara atención, aunque la Región tiene zonas con grandes recursos naturales y turísticos. No se trata ahora de que nos robemos turistas, sino de que entre todos reunimos una oferta complementaria.