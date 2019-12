Cancelado un vuelo Corvera-Londres por la huelga de controladores franceses

La huelga que mantienen los controladores franceses ha impedido esta mañana que pudiera llegar a Corvera un avión de la compañía EasyJet procedente de Londres,por lo que se ha cancelado también el vuelo que tenía prevista su salida desde el aeropuerto de la Región a las 10.55 horas, según han confirmado fuentes de Aena.

El vuelo que no ha llegado a la Región procedía del aeropuerto londinense de Gatwick, según indicó la compañía concesionaria de Corvera.

La concesionaria ha asegurado que a lo largo de la jornada de este jueves no están programadas más salidas ni llegadas al aeropuerto, por lo que no se verán afectados más vuelos a consecuencia de la huelga.



Diecinueve vuelos con origen o destino en los aeropuertos españoles han sido cancelados este jueves por la huelga nacional en Francia contra la reforma de las pensiones.

Aunque el paro no afecta a ninguno de los países de origen y destino de la ruta entre Corvera y Reino Unido, los aviones realizan parte de su recorrido sobre territorio francés.

Según el último informe de las 13,00 horas, de los 197 vuelos programados entre los aeropuertos de España y Francia para este jueves, 43 han sido operados, mientras que se han cancelado un total de 19.

En concreto, el Aeropuerto de Barcelona-El Prat es el que se ha visto más afectado, con diez vuelos cancelados, seguido del de Sevilla-San Pablo, con cuatro cancelaciones.

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha registrado dos cancelaciones de vuelos, al igual que el Aeropuerto de Valencia, mientras que en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez se ha contabilizado una cancelación, al igual que en el de Corvera.