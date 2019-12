La Asamblea Regional exige al propietario de Zinsa la descontaminación de sus terrenos

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional lamenta que PP, Cs y Vox rechacen la responsabilidad subsidiaria de la administración "tras diez años de atentado contra la salud pública y el medio ambiente en los terrenos de Zinsa".

El pleno de la Asamblea Regional ha exigido al propietario de los terrenos de la antigua ZINSA la presentación de un proyecto de descontaminación, la reparación y reposición del vallado de la parcela y la retirada de los líquidos existentes almacenados en las balsas y depósitos. Un requerimiento recogido en la enmienda totalidad presentada por el PP, a una del Grupo Mixto sobre la protección del suelo ocupado por la antigua fábrica, que ha sido aprobada con los votos de PP, PSOE,Ciudadanos y Vox.

El diputado del PP defensor de la enmienda, Juan Antonio Mata, ha expuesto la necesidad de "ir más allá de las medidas paliativas" propuestas por el Grupo Mixto para apostar por "las soluciones que aborden definitivamente y de forma integral la descontaminación del suelo".

En este sentido ha señalado que "el Gobierno regional ya está actuando, bajo el estricto cumplimiento de la ley y bajo la dirección de los técnicos, a quienes les correspondeplantear las exigencias a los titulares del suelo". Y ha recordado la resolución dictada por el Ejecutivo en el año 2009 en la que se requería "la descontaminación y rehabilitación de los terrenos contaminados". Una orden cuya ejecución se ha dilatado por un complejo recorrido administrativo y judicial para determinar a la propiedad "responsable de adoptar las medidas correctoras".

"Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos que la ley se aplique con contundencia, los responsables asuman el trabajo que les corresponde y junto a las medidas cautelares se pongan en marcha las actuaciones para la descontaminación definitiva del suelo de la antigua fábrica situada en Torreciega" ha manifestado el diputado regional del PP.

La enmienda aprobada del PP demanda también una evaluación de las actuaciones, finalizado el proceso de descontaminación, y establece que en caso de incumplimiento por parte de la propiedad de los terrenos se inicie el proceso sancionador correspondiente.



"Sólo Podemos tiene las manos libres para enfrentarse a quienes contaminan"

María Marín, de Podemos.

La portavoz parlamentaria de Podemos, María Marín, ha presentado la propuesta de su formación tras la aparición de aves protegidas muertas en las cercanías de las balsas residuales, reclamando actuaciones inmediatas. "No es que no se vaya a hacer nada hasta que ocurra una catástrofe. Es que la catástrofe ya está ocurriendo y desde el Gobierno Regional no se está haciendo nada para proteger a los vecinos y vecinas de la zona ni al medio ambiente", ha asegurado.

Desde Podemos han lamentado que "PP, Cs y Vox rechacen la responsabilidad subsidiaria de la administración, tras diez años de atentado contra la salud pública y el medio ambiente en los terrenos de Zinsa". También han reprochado al PSOE que haya apoyado una enmienda del PP que deja la moción sin contenido, diluyendo la responsabilidad de la administración y blanqueando la actuación del Partido Popular. Para la portavoz parlamentaria, "esto demuestra una vez más que sólo Podemos tiene las manos libres para enfrentarse a quienes contaminan nuestro territorio. Nosotras no tenemos hipotecas con ningún gran empresario, ni con ningún interés privado. Nuestro único compromiso es con el interés general de unos vecinos y vecinas que, tras años de ver su tierra cada vez más envenenada, ven como el Gobierno Autonómico les ignora y abandona".

Marín ha recalcado que "no podemos confiar en un Gobierno Regional que durante la última década ha mirado para otro lado en el caso de los terrenos de Zinsa y en otros que se dan en esta zona, una de las más contaminadas de Europa". "No nos fiamos de las últimas medidas tomadas por el Gobierno Regional y velaremos porque la administración actúe de forma subsidiaria si no lo hacen los propietarios", ha concluido.