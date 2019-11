Retos de la escasez estructural: es la hora de actuar

Hay suficientes medios tecnológicos y alternativas para luchar contra la escasez estructural del agua, pero falta gobernanza. Esta es una de las principales conclusiones que se puede extraer del Aqua Forum organizado por LA OPINIÓN y Prensa Ibérica- Grupo Z, en cuyo marco debatieron ayer expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, moderados por Gonzalo Delacámara, director del Departamento de Economía del Agua.

Los ponentes, que curiosamente apenas hicieron mención a los trasvases, coincidieron en subrayar que el cambio climático impide hablar de problemas coyunturales; hay una escasez estructural y hay que trabajar para garantizar la seguridad hídrica en este marco.

Delacámara lamentó que la adaptación al cambio climático «sea la hermanita pobre» de la discusión sobre este fenómeno y que se esté «fracasando» en el relato, en cómo lo percibe el ciudadano.

Tampoco ayuda la incertidumbre económica y el temor a una nueva recesión, que impide que los inversores apuesten por proyectos de gestión integradora de los recursos hídricos. «Siguen centrándose en el mismo tipo de soluciones», continuó.

Delacámara apuntó que la Región de Murcia tiene un gran desafío en cuanto a la seguridad hídrica, al ser una de las zonas con más estrés del planeta, «y debe tener claras las soluciones a adoptar». Y comentó la paradoja que supone que haya un gran potencial productivo, «sin tener agua», como ocurre también en el Noroeste de China o en Perú.

«El mercado paga inversiones para generar producción y no tanto para cuidar las fuentes de agua», lamentó. Por último apostó por que se traslade a toda la cuenca del Segura los ahorros en el consumo que se han producido a pie de parcela y a penalizar los usos menos eficientes.

Rafael Mujeriego, catedrático de Ingeniería Ambiental y presidente de ASERSA, y Tomás Michel, presidente de Water Europe, subrayaron que no hay problemas ni financieros ni tecnológicos para llegar a esta gestión necesaria de la escasez. «Hay un problema de incentivos y de economía circular; de abordar el problemas en su conjunto y no solo en una de sus facetas», indicó Michel, quien advirtió que la nueva Comisión Europea «será más verde».

Para Mujeriego, es fundamental que haya confianza entre la población en las soluciones, como la reutilización, y que éstas se sepan comunicar. Además, echó en falta un estudio de riesgos de las medidas a poner en marcha y que haya un consenso generalizado sobre las mismas.

«Hay que ir hacia la autosuficiencia y como el agua es un recurso público, enfatizar en la gobernanza 4.0», destacó.

De soluciones a la escasez hídricas basadas en la naturaleza hablaron Fernando Magdaleno, experto y técnico de la Dirección General del Agua del Ministerio; y Peter Gammeltof, miembro del Water Governance Initiative y 'padre' de la actual Directiva marco del Agua de la UE.

Magdaleno apeló a poner en marcha acciones basadas en los ecosistemas, aprendiendo de cómo se adapta la naturaleza; a que haya más cooperación entre las administraciones y a buscar soluciones pragmáticas, mas allá de lo pasional. «Hay que dejar de lado los conflictos, los bastonazos».

El danés Peter Gammeltof apostó por una gobernanza en la que las soluciones no se centren en la ingeniería civil, como hasta ahora (presas, viaductos ). «Ahora tenemos que pensar de forma distinta y contar con la participación de todos los agentes implicados. Necesitamos una gestión efectiva; los precios y las tarifas también tienen que serlo».

Reclamó una mejor coordinación de todos los usos del agua y una mayor coherencia política, porque, por ejemplo, «la producción agrícola no puede ir por un lado y la energética por otro».



Experiencias concretas

Dos ejemplos sobre experiencias concretas en la gestión del agua se expusieron ayer en el foro: la de un organismo público (la Mancomunidad de Canales del Taibilla-MCT); y la de una empresa privada (Estrella de Levante).

Carlos Conradi, director de la MCT, explicó cómo la escasez ha llevado a este organismo a pasar de depender sólo de una fuente de agua (la del río Taibilla) a utilizar el agua de una variedad de recursos para no fallar en el abastecimiento de los 80 ayuntamientos mancomunados: de los ríos Taibilla y Segura; del Trasvase Tajo-Segura («del cual no podemos prescindir»); y de la desalación. Y tienen claros sus retos en el marco del cambio climático: reducir el consumo energético y que las pérdidas sigan siendo las mínimas.

Juan Antonio López Abadía, director de Optimización, Energía y Medio Ambiente de Estrella de Levante, expuso los avances que en ahorro de agua y energía ha realizado esta empresa cervecera desde los años 90, logrando reducir su huella hídrica y de carbono a la mitad. Esta empresa, subrayó, fue la primera en tener una depuradora de agua para reutilización, que también permite generar energía.