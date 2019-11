Ifepa, parada obligada para los interesados en adquirir un nuevo vehículo

­Hoy abre sus puertas en en Ifepa-Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, en Torre Pacheco, el 35 Salón de la Automoción e Industrias Afines, que tendrá lugar hasta el próximo domingo. En él participan alrededor de 50 empresas, procedentes de la Región de Murcia y también de la provincia de Alicante, representando a concesionarios y compra-ventas, así como industria auxiliar.

Los visitantes podrán contemplar modelos nuevos, recién salidos a mercado, además de seminuevo y ocasión. En modelos nuevos se dan cita las marcas más competitivas del mercado como Audi, Seat, Volkswagen, Jeep, Renault, Peugeot, Citroen, Nissan, Opel, Kia, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Ford, Hyundai, Abarth, Fiat, Toyota, Alfa Romeo, Bmw, Mini, Land Rover, Jaguar, Ds, Dacia, Mazda, y Skoda. También estará Maxus Industriales y Aixam (vehículos sin carnet), como modelos suv, todoterrenos, turismos, furgonetas, pick up, deportivos, etc, con las últimas tecnologías y novedades en diésel, gasolina, híbridos, eléctricos, etc.

La directora general de Comercio, Consumo y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región será la encargada, a las 11.00 horas, de abrir oficialmente este evento, considerado como una herramienta comercial de primer orden para este sector. Carolina Espinosa estará acompañada por el presidente de Ifepa, Antonio León, y por el director de la Institución Ferial, Antonio Miras, junto a otras autoridades regionales y locales.

Este Salón se celebra de forma ininterrumpida desde hace 35 años y es una visita obligada para los interesados en adquirir o cambiar de vehículo, ya que van a poder elegir entre los más de 1.000 coches que se ponen a la venta en un espacio expositivo de 23.000 metros cuadrados.

En un mismo espacio, se pueden ver la mayoría de marcas y modelos, lo que supone un ahorro sustancial de tiempo al futuro comprador, y el acceso a ventajas como descuentos exclusivos y condiciones de financiación excepcionales.



Empresas en lista de espera

Esta feria cuenta con una alta fidelidad por parte de las empresas participantes, dato que se refleja en que el total de la superficie de exposición está reservada desde hace varios meses, y se han quedado en lista de espera varias empresas, por falta de espacio. Y es que los buenos resultados de ventas de las pasadas ediciones es el mayor aliciente para las empresas que participan. Unas ventas que se han dado incluso en los peores periodos de la crisis económica, constituyendo este evento un gran revulsivo para el sector.



Una feria muy necesaria

En palabras del director de Ifepa, Antonio Miras, «es muy necesaria una feria como ésta en la Región de Murcia, ya que además de impulsar la actividad comercial del sector con numerosas ventas directas, permite poner en contacto a los profesionales y al público en general con las empresas, y el hecho de poder elegir entre una gran variedad de marcas y modelos es un gran atractivo para el comprador, ya que le proporciona una gran comodidad, al estar todo en un mismo espacio, y un considerable ahorro de tiempo, al no tener que desplazarse».