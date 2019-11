Proponen el 'Green Friday' ante la "locura del consumo del 'Black Friday'"

Organizaciones ecologistas, sociales y sindicales hacen un llamamiento a los murcianos para que se unan en la defensa de un planeta habitable y luchen para frenar el cambio climático. Convocan a participar, el viernes 29 de noviembre, en un 'Día sin Consumo', una hora de paro en las administraciones públicas, y en concentraciones por el clima, todo ello en el marco de una huelga mundial por el clima "en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo".

"Nos movilizamos por el clima con paros de una hora en las administraciones públicas; concentraciones ante los centros comerciales por un consumo responsable; y convocando, frente a la locura del consumo desenfrenado del 'Black Friday', a un viernes verde, 'Green Friday'", explican.

Así, hacen este emplazamiento a empleadas y empleados públicos de todas las administraciones en la Región Murciana. Piden que secunden los paros de una hora, entre las 11 y las 12 horas del viernes 29, exigiendo a las administraciones que "actúen como motores del cambio de modelo socioeconómico, y para que impongan en su funcionamiento medidas de residuos cero, de reducción máxima de huella de carbono, que faciliten la movilidad sostenible en los desplazamientos al centro de trabajo, entre otras".

La jornada de Huelga Mundial por el Clima del día 29 continuará con una concentración en la plaza de la Merced (plaza de la Universidad) de Murcia para exigir un cambio en el modelo productivo donde, junto con Fridays for Future, invitarán a "consumir con cabeza" para asegurar un futuro, "especialmente para aquellas personas que hoy no pueden decidir, pero que sufrirán las consecuencias si no actuamos ante la crisis climática".

A las 19 horas, en la plaza de la Fuensanta, frente al Corte Inglés de Murcia, realizarán una concentración con la escenificación de un "Die-in" coordinado por XR Murcia (Extinction Rebellion), acerca de las consecuencias que el cambio climático tendrá sobre nuestras vidas y como el sistema actual de consumo contribuye al mismo. Con objeto de dar alternativas a las personas allí presentes ofrecerán el Manual de Superación de la Consumitis, elaborado por Teachers for Future, en el que se ponen de manifiesto los efectos positivos del consumo responsable para los recursos y el clima del planeta, "frente a lo negativo e insostenible del consumo compulsivo que promueven eventos como el 'Black Friday'".