Huelga indefinida de profesores y alumnos de Arte Dramático

«Una escuela de esta calidad se merece un gran edificio, pero en condiciones». Esta frase, pronunciada por profesores de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD), resume el argumento que ha llevado a docentes y alumnos a iniciar una huelga indefinida, con la que exigen a la Consejería de Educación y Cultura un compromiso «por escrito, y con partida presupuestaria» en 2020 para arreglar la sede.

Oriol Pamies, representante de los estudiantes, explicó ayer que les gusta estar en un edificio con tanta historia como el antiguo seminario de San Fulgencio (s. XVIII), pero que necesitan que tenga las condiciones adecuadas para dar clase. Reclaman la insonorización tanto del edificio hacia 'afuera', como entre las clases; y una climatización adecuada.

El edificio fue remodelado hace un par de décadas para albergar tanto a la ESAD como al Conservatorio de Danza de Murcia, con el que comparten sede, pero nunca fue insonorizado ni climatizado. «Estamos en un edificio que incumple reiteradamente el Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, que establece los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas artísticas», tanto en materia de seguridad como de salubridad, de protección frente al ruido, de protección laboral y de ahorro de energía.

«Tenemos profesores con problemas en los oidos e incluso uno de baja», apuntó Pamies, dejando claro que no quieren «parcheos», que es lo que consideran que está haciendo la Consejería con las obras que ha iniciado en el centro tras la caída de un falso techo en medio de un aula de danza.

Los alumnos y profesores se concentraron por la mañana a las puertas de la Escuela durante la primera de las movilizaciones organizadas, y que se mantendrán hasta que obtengan ese compromiso por escrito, y que ahora solo tienen «de viva voz», apuntó el delegado de los estudiantes.

En las pancartas podía leerse 'La vida que me da el arte me la puede quitar este edificio', o 'Reformas integrales, no parcheos puntuales'.

Dos de los docentes que participaron en la concentración subrayaron que era muy complicado dar clase porque los espacios son muy reducidos, y lamentaron que la solución ante las quejas de los vecinos por el ruido haya sido «cerrar las ventanas y poner aire acondicionado».

Apuntaron que no hay acceso a carga para los escenarios ni para sillas de ruedas. «Es necesaria una remodelación profunda; una escuela que está tan viva y tiene tanto reconocimiento de calidad fuera de la Región no se merece estar en estas condiciones».

Los estudiantes tienen una reunión hoy en la Consejería, de la que esperan obtener ese compromiso. Si no, seguirán indefinidamente con las concentraciones.