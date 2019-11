Pequeños gestos que suman

La educadora y experta en igualdad de oportunidades, sensibilización y prevención contra la violencia de género Carmen Castillo, la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y el Instituto de Educación Secundaria Ruiz de Alda de San Javier serán reconocidos este año con las distinciones '25 de Noviembre' de lucha contra la Violencia de Género, que otorga la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Los premios, con los que se reconoce a personas o instituciones que trabajan para prevenir la violencia de género, se entregarán este lunes en una gala que tendrá lugar en la Filmoteca Regional y que contará con la actuación del grupo murciano Funambulista.

La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca es distinguida por su constancia en la manifestación de su repulsa hacia la violencia de género, además de realizar actividades y servicios dirigidos a fomentar la participación de las mujeres en la vida pública, cultural, política, económica y social, en condiciones de igualdad con respecto a los hombres. El IES Ruiz de Alda de San Javier es reconocido porque su Bachillerato de Arte ha contribuido a la difusión de mensajes de igualdad y prevención de la violencia de género. El jurado también ha otorgado sendas menciones especiales a la Asociación ReiniciaT, a la profesora Alfonsa García y a la doctora María Guardiola.

Carmen Castillo: "El maltratador no nace, se hace. Y para evitarlo hay que educar en igualdad"

Carmen Castillo, educadora y experta en igualdad de oportunidades, sensibilización y prevención contra la violencia de género, es una de las personas distinguidas este año por la Comunidad Autónoma con los premios 25N. Castillo ha impartido distintos talleres dirigidos a colectivos como son alumnos de institutos y mujeres en riesgo de exclusión social, a la vez que ha desempeñado un importante papel como educadora en la empresa Habitat Cultural.

Esta profesional, licenciada en Derecho, ha querido ir un paso más allá y además estar con mujeres y con jóvenes ha estado al lado de los maltratadores, con quienes ha trabajado gracias al Programa PRIA de intervención con agresores de Instituciones Penitenciarias en la cárcel murciana de Campos del Río. En este caso, la intervención se ha hecho con hombres que están cumpliendo condena por delitos graves de violencia de género.

«Siempre he luchado para que se cambie el foco. No sólo hay que trabajar con las víctimas sino también con el maltratador porque ese hombre, cuando acabe una relación, irá a por otra mujer y seguirá repitiendo los mismos comportamientos», explica esta educadora a LA OPINIÓN.

Respecto al trabajo en el Centro Penitenciario de Campos del Río, donde ha estado dos años junto a otro compañero desarrollando el Programa PRIA, cuenta que «ha sido todo un reto, tanto personal como profesional» y afirma que «trabajar con ellos te da herramientas para poder aplicar luego, cuando estás en los institutos con los talleres de los chicos jóvenes».

Carmen Castillo tiene claro que «el maltratador no nace, se hace», por lo que afirma que «igual que se aprende a maltratar, se puede desaprender». Aunque reconoce que no todos se rehabilitan, considera que los que participan en estas charlas sí que presentan cambios positivos. «Tras pasar por los talleres desarrollan empatía hacia la víctima y aprenden a manejar sus celos. Y todo esto luego me permite trabajar más eficazmente con los jóvenes».

En cuanto a la violencia de género entre los más jóvenes, esta educadora sostiene que es una defensora total de los jóvenes porque están expuestos a mensajes que les llegan las 24 horas del día sobre cómo deben ser para triunfar y «se hacen una idea equivocada de ello y las interiorizan». Por ello, apuesta por educar en igualdad desde todos los ámbitos y que se haga mucho hincapié en las familias, ya que los chicos copian de la relación que ven entre sus padres, del respeto que se tengan como pareja o no.

Sobre la concesión del premio 25N asegura que no se lo esperaba y que «supone todo un honor» para ella. Al tiempo que cree que le puede servir de empujón para seguir trabajando «en un momento en el que cada vez cuesta más educar sobre estos temas».



Federación de Mujeres de Lorca: "La igualdad no es real, nos siguen matando"

Una de las federaciones de organizaciones de mujeres más grandes de la Región, la de Lorca, será también distinguida con los premios 25N esta semana, un premio a la labor que han desarrollado desde su creación en 1992 y hasta la actualidad, años en los que han ido creciendo e incorporando nuevas asociadas hasta llegar a las más de 2.900 mujeres que representan en la actualidad.

La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca nació con ocho asociaciones federadas y a día de hoy la componen un total de 45 asociaciones de mujeres. Estas asociaciones pertenecen a la mayor parte de los barrios de la ciudad de Lorca y de las 39 pedanías que componen el término municipal. Su presidenta, Pilar Fernández, explica a LA OPINIÓN que trabajan tanto con las asociaciones como con los institutos del municipio en temas de prevención de la violencia de género, «pero no nos esperábamos este premio». No obstante, afirma estar muy agradecida y reconoce que «supone un gran aliciente para seguir adelante».

Pese a todo, Fernández dice que les queda un sabor agridulce, ya que no consideran que hay que luchar por la igualdad, «un derecho que está en nuestra Constitución y que debería ser una realidad. Pero no lo es y nos siguen matando todos los días».

Respecto a la situación actual, la presidenta de la Federación de Mujeres de Lorca alerta de que «se avecinan días muy duros para la lucha contra la violencia machista» debido a los mensajes que llegan de las nuevas formaciones políticas.

Preguntada por el papel que han jugado desde su creación, hace más de veinte años, insiste en que las asociaciones de mujeres tienen un papel muy importante como punto de encuentro, de reflexión. «Hace décadas las mujeres no teníamos apenas presencia en la vida social, pero en la actualidad muchas mujeres han abierto los ojos y se han dado cuenta de que su realidad no era la misma que vivían las demás. En esto también hemos tenido un papel destacado para que muchas usuarias se abran y nos cuenten su realidad para poder derivarlas a otros servicios».



IES Ruiz de Alda: "Hay que elevar la voz y no callar ante el machismo"

El trabajo que han desarrollado en estos últimos años los alumnos y profesores del Bachillerato de Arte del IES Ruiz de Alda de San Javier, en colaboración con el CAVI de este municipio, les ha llevado a merecer uno de los premios 25N que otorgará el lunes la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Desde la Comunidad Autónoma destacan, precisamente, la utilización del arte como canal transmisor de mensajes de igualdad y prevención de la violencia de género, así como conducto de resiliencia y de capacidad de producir cambios en situaciones de riesgo y en relaciones tóxicas. El director del IES Ruiz de Alda de San Javier, José Manuel Sánchez, indica que están «muy satisfechos» con este premio, «no solo porque se reconoce con él que hemos hecho bien algunas cosas ante un problema tan grave de nuestra sociedad, sino muy especialmente porque con el premio se ha renovado y extendido el mensaje de nuestros alumnos y profesores para combatir la vergonzosa e indignante tragedia que viven las mujeres».

Sánchez considera que la distinción viene a visibilizar que «el mensaje ha llegado más allá de nuestras aulas, a nuestras casas, a nuestro pueblo, a los pueblos vecinos. Y nosotros, como gritan con sus obras nuestros alumnos, sabemos que es muy importante no callar, elevar la voz, ante la violencia y el machismo de nuestra sociedad». Por lo que afirma que el premio ha sido un altavoz importante.

En este centro, toda la comunidad escolar ha desarrollado actividades y proyectos que permiten ver la importancia de la educación ante el grave problema del machismo y la violencia de género: campañas de sensibilización, talleres de prevención, asamblea de mujeres, exposiciones sobre la importancia de la mujer en la historia y en la ciencia,etc. «Quiero destacar aquí especialmente a todas las mujeres, profesoras y alumnas, que en nuestro centro han asumido la responsabilidad de visibilizar los problemas de igualdad y la necesidad de educar en ella y para ella. Destaco con el nombre de Pilar Borraz, profesora emérita en nuestro centro, el de todas ellas, pues mucho del impulso inicial se lo debemos a ella», subraya el director del IES.

También el profesor Francisco Riquelme fue el que puso en marcha en coordinación con el CAVI el Proyecto Aula, una campaña de concienciación sobre la violencia de género. «Con el CAVI de San Javier se abrió una línea de colaboración que se ha ido manteniendo en el tiempo y que trata de que la voz y el alma de los alumnos construyan un discurso eficaz, porque es un discurso para ellos, para nuestro futuro», apunta José Manuel Sánchez.

El director del IES Ruiz de Alda insiste en que la violencia de género «es un gravísimo problema que tenemos que erradicar entre todos, y quien no entiende esto está muy perdido. Esto no es una cuestión partidista, es una cuestión humana, y ninguna persona de bien puede soportar la vergüenza que cada nuevo caso de maltrato o de asesinato trae».