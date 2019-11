Doce voces contra la violencia machista

"La música toca por dentro y remueve emociones que a veces no imaginamos. El arte en conjunto tiene la capacidad de cambiar conciencias, y nuestro papel como artistas es, muchas veces, contribuir con nuestro talento a crear una sociedad más justa e igualitaria". Son palabras de la cantante Lydia Martín, una joven cartagenera que no solo no rehúye a mostrarse comprometida con las causas que considera justas, sino que además ha volcado parte de sus esfuerzos en los últimos meses a reivindicar públicamente su postura ante cuestiones de calado como el papel de la mujer en la cultura regional –con la celebración en febrero de la gala Ellas, artistas– o el derecho a la libertad sexual, un posicionamiento firme en favor del amor en todas sus formas que dejó plasmado en la canción Si tú te vas de su último disco, Mundos aparte (2018). Pues bien, ahora, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Martín ha vuelto a tirar de agenda para 'arrastrar' a algunas compañeras en una nueva acción mediática que sirva para despertar conciencias y abrir los ojos a aquellas personas que sufren en silencio.

Para ello esta joven cartagenera ha logrado reunir a otras once voces de la Región en torno a una canción: Promesas –también de su último trabajo–, una «oda al empoderamiento femenino» que desde las doce de esta noche contará con un videoclip en YouTube en el que Martín estará arropada por Amarela, Marula, Bea Navarro, Mayte Macanás, María Mulero, Dora Helena, Marissa Clares, Marta Saorín, Simétrica (Ángela y Johanna Murcia) y Marla Sánchez, además de por la saxofonista Montse Sánchez, la bailarina Ana López y las artistas plásticas Jennifer López, Belén Martínez y María Dolores Martínez, que han pintado un mural ex profeso para este proyecto en el colegio Pasico II de Torre Pacheco.

«Promesas surgió en un momento de mi vida emocionalmente complicado, hace ya dos años. No la busqué, sino que me vino a la cabeza de repente, como suelen aparecer todas mis canciones», explica Martín, quien construye su mensaje a través de su propia experiencia: «Decidí enfrentarme a esta situación haciéndome promesas a mí misma, sabiendo que estas tenía que cumplirlas, porque era mi propia palabra. Me prometí sentir con más fuerza, resurgir, no volver a agachar la cabeza ni desvirtuarme por nadie», recuerda la artista, que aclara que, por suerte, esta coyuntura no estuvo motivada por un caso de violencia sobre su persona, sino que surge de un momento en el que, señala, «sentía que había permitido que me cortaran las alas. Y esta canción fue una terapia para levantarme de nuevo». Esto, sumado a los mensajes recibidos por parte de terceras personas que le confesaban que Promesas les «había dado fuerza» y al recibimiento del tema por parte del público en los conciertos –«La presentaba como una canción de empoderamiento y la gente conectaba con la letra», dice–, le hicieron creer en el poder sanador de esta letra y que comenzara a plantearse algo que «no se había hecho hasta ahora en la Región: unir varias voces y cantar entre todas para denunciar esta lacra».

Es en este punto en el que entran el resto de artistas, muchas de ellas compañeras de escenario y amigas de Martín y, el resto, simplemente artistas a las que la cartagenera admiraba, pero a las que no había tenido la oportunidad de conocer previamente. «Todas recibieron la propuesta con ilusión y muchas ganas. Hubo algunas bajas de última hora –lamenta–, pero al final creo que hemos conseguido una gran variedad de matices que creo que han engrandecido la canción», señala Martín, «muy contenta» con el resultado. Ahora solo falta que el público reciba el videoclip de la misma manera que ellas, aunque más que visualizaciones y halagos, la cartagenera tiene claro el objetivo de este proyecto: «Yo solo espero que quien escuche esta canción, como mínimo, se pare a pensar un poco y entienda que muchas veces el cambio también está en nuestra mano, en no aceptar que nadie nos ningunee ni nos desvirtúe», aclara la joven, que aunque centre el foco en el empoderamiento femenino, quiere dedicar Promesas a todas aquellas personas que necesiten «resurgir con más fuerza» en cualquier aspecto de su vida.