Las ayudas "clientelares", en el punto de mira de Vox para apoyar los presupuestos

Desde el Gobierno de coalición no prevén que haya "ningún problema" porque las cuentas son "positivas".

Aprobar los presupuestos no será coser y cantar para el Gobierno de coalición formado por el PP y Ciudadanos. Ambos partidos necesitan el apoyo de Vox, ya que sin él, las cuentas no saldrían adelante con el previsible rechazo del PSOE y Podemos.

En la rueda de prensa ofrecida ayer por la mañana tras el Consejo de Gobierno, su portavoz, Ana Martínez Vidal, afirmaba que no prevé que haya «ningún problema» con Vox en la tramitación parlamentaria de los presupuestos de la Comunidad para 2020 porque éstos son «positivos». «Veremos las enmiendas que ellos presentan pero, en cualquier caso, entiendo que no debe haber ningún problema porque son unos presupuestos positivos y se trata de que, no sólo Vox, sino que todos los grupos apoyen esta propuesta», declaraba.

No obstante, por muy positivos que sean los números que va a presentar el Ejecutivo, los ultraconservadores exigen como requisito la inclusión de medidas de contención del gasto. «Los presupuestos que se han ido aprobando hasta ahora han generado entre 300 y 400 millones de deuda cada año», denunciaba ayer Liarte a esta Redacción. La deuda pública de la Región de Murcia se situó en el segundo trimestre en 9.699 millones de euros, lo que supone el 30,7% del PIB, según el Banco de España.

Para contener el gasto, desde Vox están seguros de que es necesario repensar las subvenciones que se otorgan desde la Comunidad a las ONG. Principalmente, aquellas ayudas que se traducen en «gasto corriente», que para ellos, van dirigidas a «pagar los sueldos» de los que trabajan en estas organizaciones sin ánimo de lucro».

En este sentido, Juan José Liarte no descarta que uno de los escollos para aprobar los presupuestos del próximo año sean, precisamente, las ayudas al colectivo LGTBI. El dirigente de Vox defiende que desde su partido no se tiene «ninguna obsesión» con este colectivo, siempre que el dinero que reciban esté vinculado a un proyecto concreto en favor del bien de la sociedad y no a mantener una «estructura clientelar».



Rebaja de impuestos

A pesar de la deuda pública que arrastra la Región de Murcia, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció el pasado miércoles que el Gobierno regional sigue abogando por la rebaja de impuestos. Y al mismo tiempo, afirmó que los presupuestos de 2020 serán «diferentes» por la «imprudencia o falta de diligencia» del Estado al no haber presentado a la Comunidad los datos de ingresos a cuenta, condicionando esta bajada de impuestos al estudio de la previsión de ingresos que envíe el Estado.

Según indicó, está previsto que el Consejo de Gobierno de la primera semana de diciembre apruebe el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2020, que serán remitidos a la Asamblea Regional para su tramitación.