La Comunidad Autónoma no cubre las bajas en el 112

«Existe un problema estructural en el servicio de Emergencias 112, que se agrava cada vez que se produce alguna baja por enfermedad del personal y esas bajas no es que no se cubran con la rapidez que sería aconsejable y necesario, sino que directamente no se cubren». Es lo que aseguran desde la Intersindical, organización que «ha planteado que este servicio se considere prioritario, para que los lentos trámites para cubrir estas bajas se aceleren al máximo posible», destacan. Además, «a esta situación se ha añadido últimamente que se están denegando las vacaciones de las personas que trabajan allí», lo cual genera un «cansancio físico y psicológico» en los empleados. «Está afectando incluso a sus vidas personales», insisten.

La organización señala que «hay otra cuestión, y es que no existe una bolsa de trabajo que pueda cubrir a este personal con garantías». Y es que «la bolsa que había está agotada y el servicio de selección de la Dirección General de Función Pública, en fiestas y verano, está supliendo al personal con ciudadanos que están apuntados en las listas del SEF y que no tienen la formación suficiente para acometer un trabajo tan especializado como este de operador de transmisiones del 112», aseveran en el sindicato.

Desde la Consejería de Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia, a preguntas sobre este asunto, indicaron que «la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias es conocedora de la situación y se está trabajando» al respecto.

En este sentido, desde Intersindical señalaron que «este jueves (por hoy) nos vamos a reunir con el director general de Emergencias, para trasladarle las preocupaciones y problemas de estos trabajadores y decirle que, por favor, insista en los foros que corresponda de la importancia de un servicio prioritario para toda la ciudadanía murciana».