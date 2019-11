La Asamblea Regional sale a la calle para visibilizar el "no rotundo" a la violencia de género

El lunes 25 de noviembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asamblea Regional ha organizado a las 17 horas un acto a las puertas de la sede parlamentaria para visibilizar su "no rotundo" a la violencia de género. Sin embargo, no todos los grupos parlamentarios niegan tan categóricamente este tipo de agresiones.

"Toda la violencia contra la mujer no es machista", ha explicado a esta Redacción el portavoz de Vox en la Asamblea, Juan José Liarte. Aún no está confirmada la ausencia de los ultraconservadores en el acto convocado por el presidente de la Cámara, Alberto Castillo, pero fuentes parlamentarias dudan de que acudan después de evitar ayer la declaración institucional en favor de los derechos del niño. En esa ocasión, Vox se escudó en que el mensaje, redactado por Unicef, contenía un mensaje "político" al referirse a la Agenda de Desarrollo 2030, una iniciativa impulsada por la ONU que marca los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fija una serie de metas para garantizar un futuro ecológico para el planeta, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la pobreza.

La convocatoria para el lunes es una acto institucional, no una declaración institucional, como ocurrió el Día Internacional de la Infancia. Esto significa que, para celebrarse, no es necesario el apoyo de todos los grupos parlamentarios. "El presidente de la Asamblea ha invitado a todos los grupos, el que quiera ir, que vaya, y el que no, que no vaya", han explicado fuentes del Parlamento Autonómico. Es posible que para días posteriores se intente leer una declaración institucional contra la violencia machista, que sí que requeriría el apoyo de todos los grupos, pero habrá que esperar a que celebre un pleno, tal y como reza el reglamento de la Cámara.

Desde Vox siempre han criticado la Ley de Violencia de Género porque entienden que no "se presta atención a todos los tipos de violencia", por lo que prefieren hablar de "violencia intrafamiliar".

Según han informado desde el Hemiciclo, el acto del lunes consistirá en la lectura de un manifiesto, a cargo del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, y diputadas de distintos Grupos Parlamentarios. La interpretación del Canto de los Pájaros, de Pau Casals, a cargo de dos violonchelistas de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, y un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género completarán el homenaje. Luces de color morado, distintivo de la lucha contra la violencia de género, iluminarán la fachada de la Asamblea, en la noche del 25 de noviembre, para recordar esta efeméride.

Dos horas después de que acabe el acto, el Movimiento Feminista de Cartagena ha convocado una "gran manifestación" bajo el lema 'Ante la violencia machista, defensa feminista' que partirá de la Plaza de España de la ciudad portuaria a las 19 horas y finalizará en la Asamblea Regional.