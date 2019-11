Isabel Franco: "Cs no ha venido a pedir permiso, sino a pedir paso al Gobierno"

Cien días. En plena "radicalización del voto hacia la derecha", como ella misma reconoce, la portavoz de Cs en la Región dirige la consejería más abierta del primer gobierno de coalición murciano. Su nombre es toda una declaración de intenciones: Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. "Detalles que imprimen un estilo distinto", asegura con orgullo.

Lleva poco más de cien días ocupando la vicepresidencia de un Gobierno en medio de la debacle de su partido, Ciudadanos, en las últimas elecciones. Por el momento, dice que no se arrepiente de haberse metido en política: «Vine convencida de que podía aportar algo bueno y sigo pensando lo mismo». Todavía es pronto, puede pasar de todo.

P ¿De qué está más orgullosa de lo que se ha hecho hasta ahora?

R Cs ha venido a hacer políticas valientes, no ha venido a pedir permiso, sino a pedir paso al Gobierno regional. Eso se ha visto cuando se trató de gestionar la DANA. Suspendimos las clases en la Región. Era la primera vez que se hacía por una predicción meteorológica. Pero es que también fue la primera vez que suspendíamos las prestaciones en los centros de día para mayores. Suprimimos todo lo que implicara traslados. También fue la primera vez que se dio el aviso a la gente para que, si entendía que estaba en peligro, no viniera a trabajar a la Comunidad Autónoma. Esto fue positivo porque tuvo repercusión a nivel de comercios y en empresas privadas. Todo esto permitió que tuviéramos las vías de tráfico despejadas para poder atender las situaciones de emergencia. Son pequeños detalles que empezaron a imprimir un estilo distinto a la hora de realizar políticas. También fue una manera de probar que este Gobierno no tuvo problemas para organizarse entre distintas consejerías.

P ¿En este Gobierno, entonces, se trabaja bien en equipo por las dos partes, la de Cs y la del PP?

R Trabajamos en equipo desde el primer día. Es verdad que no estamos contándolo, ni siquiera hacemos fotos de las reuniones de trabajo, da la sensación de que cada uno de nosotros está encerrado en su consejería y no salimos nada más que para ir al Consejo de Gobierno. Pero eso no es real. La relación es mucho más fluida y la tenemos también a través de WhatsApp.

P Se la vio muy afectada con la dimisión de Albert Rivera.

R Viajé a Madrid con la tristeza de que dos compañeros míos habían perdido sus escaños en el Congreso, con la intención de recargar las pilas con algún mensaje positivo sobre seguir trabajando todos juntos y me encontré con que Albert Rivera presentaba la dimisión irrevocable.

P ¿Fue Rivera responsable del bloqueo al PSOE en la Región?

R Quien bloqueó al PSOE en la Región fue el propio PSOE.

P ¿Cómo?

R Estuve en el Comité de Negociación y conozco hasta qué punto los partidos lucharon por las negociaciones. Lo puedo decir sin lugar a dudas.

P ¿Está diciendo que el PSOE no quiso llegar a un acuerdo?

R Creo firmemente que no. No sé si era que no estaban interesados o que su estrategia era que fracasaran las negociaciones con el PP.

P ¿A qué achaca los malos resultados de Cs el 10N?

R Perdimos la comunicación con la gente y no supimos transmitir los que queríamos.

P ¿El bloqueo por sistema al PSOE no tuvo que ver?

R Los resultados electorales a nivel nacional no se pueden extrapolar a nivel regional. De hecho, en la última campaña Cs levantó ese bloqueo y se abrió a pactar con el PSOE.

P Parece que el futuro de Cs pasa por Inés Arrimadas. ¿Cómo es su relación con ella?

R Inés Arrimadas es una mujer extraordinariamente fuerte y está más que capacitada para liderar este partido. Ella y yo mantenemos una relación constante desde la primera vez que vino a Murcia. Ya le he hecho llegar todo mi apoyo si decide dar el paso adelante.

P En Murcia se la criticó mucho por aquella pregunta que hizo en campaña: «¿Os imagináis cuatro años más de PP?»

R Lo que dijimos a raíz de aquella frase es que llegamos a un acuerdo no para darle el gobierno al PP, sino para que nuestro partido llegara al Gobierno. El tiempo nos va a permitir demostrar que Cs hace su propia política en el Gobierno regional. Eso ya es regeneración.

P ¿Tiene la moción de censura del PSOE alguna posibilidad?

R Apostamos por un Gobierno estable, eso implica no plantearnos, por el momento, ningún cambio. Vamos a esperar a ver qué ocurre en el Congreso Extraordinario del partido y escuchar qué tiene que decir la afiliación. A partir del miércoles quiero empezar a visitar toda la Región para que me digan los afiliados en qué consideran que nos hemos equivocado.

P Aún hay posibilidades para esa moción, entonces.

R Nuestro compromiso está con el PP, y por escrito. No podemos romper unilateralmente un compromiso amparándonos en malos resultados electorales. Si nuestros votantes hubieran preferido que nos aliáramos con el PSOE, la gente no nos habría votado para irse con ellos, pero no fue así. El PSOE perdió apoyos. Lo que pasó fue una radicalización a la derecha.

P Tras la anoxia en el Mar Menor, les echan en cara que gobiernen con los responsables.

R El PP es el responsable de lo que ha ocurrido en el Mar Menor, pero también estamos comprobando cómo se están empezando a cambiar las cosas. El PP se ha puesto las pilas y está trabajando. Y no lo está haciendo solo. Ya se ha anunciado que la Ley de Protección Integral del Mar Menor se va a presentar dentro del plazo que se dijo.

P La polémica de sus primarias sigue coleando.

R He dicho en Cs que creo que las futuras votaciones deben ser presenciales. Yo soy una víctima más.

P ¿Siguen las rencillas entre los miembros de Cs en el Gobierno?

R Hay rencillas cuando hay pelea, nosotros no nos hemos peleado. Como todo en la vida, hay gente con la que te llevas mejor y gente con la que no te llevas tan bien, nada más.

Pone la cara social al Gobierno. ¿Qué le piden los agentes sociales que recibe?

Dinero siempre. Que valoremos mejor las horas, que los conciertos vayan mejor dotados económicamente... Las políticas sociales están siempre deficitariamente administradas desde el punto de vista presupuestadas porque siempre nos va a faltar dinero para atender a todas las personas que queremos atender.

En el acuerdo programático pidieron una partida más amplia para esto.

Y lo trabajaremos, pero mientras la Región de Murcia se encuentre tan mal financiada, como está, por parte del Gobierno central, va a ser complicado. En una de las primeras líneas de ese acuerdo de Gobierno, precisamente, se encuentra el trabajar para arreglar este problema.

Lleva la cartera de Igualdad, Mujer, LGTBI, ¿cómo lleva el auge de Vox?

Yo voto a Ciudadanos, con eso lo digo todo.

¿Cómo va el desarrollo de la Ley LGTBI?

Hemos empezado por el Observatorio porque nos parece fundamental. Se trata de un órgano que nos permitirá detectar situaciones de desigualdad y de discriminación, plantear políticas que ayuden a avanzar en la igualdad LGTBI y visibilizar el colectivo. No sabes lo orgullosa que me siento cuando leo el nombre de la consejería. Parece una tontería, pero no lo es.

Este colectivo fue especialmente duro con usted cuando se decantó por el PP. ¿Se han calmado las aguas?

En estos momentos tenemos muy buena relación con el colectivo LGTBI. De hecho, ya me reuní con sus representantes y les hemos manifestado que nuestra intención es gobernar sobre igualdad contando con ellos.

Por fin se le dotará al Observatorio LGTBI de presupuesto.

Por supuesto. Es que antes la ley estaba metida en un cajón.

Para aprobar esos presupuestos necesitarán el apoyo de Vox. Puede que estos les suponga un problema.

Tendrá que explicarlo Vox. Nosotros vamos a elaborar unos presupuestos para cumplir los objetivos de una consejería que lleva en su nombre los términos Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales. Pero es que, además, vamos a hablar de violencia machista, que es nuestra obligación y con ello damos cumplimiento a la ley. Asimismo, vamos a seguir atendiendo a menores extranjeros no acompañados, que no me gusta llamar 'menas', porque son niños y adolescentes. El que considere que no se tienen que hacer esas políticas o que no se debe cumplir la ley, deberá argumentarlo.

¿Ve al PP capaz de intentar plegarse a las peticiones de Vox para aprobar los presupuestos?

No tengo ni idea, eso deberá decirlo el PP. Cs viene al Gobierno a desarrollar sus políticas, no las que le diga nadie.

Sus logros

Inclusión de la prestación a víctimas de la violencia machista en la Ley de Servicios Sociales

-El borrador de la Ley de Servicios Sociales no la incluía. El Consejo Económico y Social lo recomendó en su informe. La Consejería ha estimado esta recomendación que era un reclamo de la sociedad civil. El borrador de la Ley de Servicios Sociales ha sido presentado ya al Consejo Jurídico.

Observatorio de la Igualdad

- Incluido en la Ley 7/2007, de 4 de abril para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región. Llevaba 12 años en un cajón.

Observatorio LGTBI

- Se ha presentado al Consejo Económico y Social para que elabore un dictamen. Esta iniciativa está recogida en la Ley 8/2016 de Igualdad Social de colectivo LGTBI y llevaba 3 años en un cajón.

Ayudas sociales

-En total se han aprobado en 3 meses 5,2 millones de euros para la lucha contra la pobreza.

Turno de Oficio Gratis para Mujeres Víctimas de la Trata

-Firmado ya con el Colegio de Abogados de Murcia y propuesto a los colegios de Lorca y Cartagena.

Reactivación del Conasevol

-Es el Consejo Asesor de Voluntariado. Habría que actualizar la Ley de 2004 y el decreto de 2009, además de hacer un Plan de Voluntariado para la Región. Este año se han repartido 150.000 euros en subvenciones.

Creación de un nuevo órgano

-Servirá como interlocutor entre las familias y los usuarios de los centros de Servicios Sociales y la Administración.