Acusan a 3 empresarios de estafar casi 2 millones con el 'timo del Narareno'

El fiscal ha pedido seis años de prisión y multa de 4.380 euros para cada uno de los tres empresarios, dos de ellos, padre e hijo, que van a ser juzgados este miércoles acusados de un delito continuado de estafa por la realización de compras por un valor aproximado de 1,7 millones de euros por el timo, presuntamente, del Nazareno.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que los acusados son Juan Antonio P.C., su padre, Juan P.A., y un tercer empresario, José Antonio L.E.

Señalan las mismas que entre octubre de 2011 y enero de 2012 hicieron "pedidos en masa" de productos, especialmente, bebidas y productos alimenticios, a un gran número de empresas, que luego, presuntamente, no abonaron.

Las compras se recibían en la sede de la empresa propiedad de los dos primeros, "P.A. e Hijos, S.L.", con sede en Santomera (Murcia), que posteriormente eran trasladados a dos almacenes ubicados en la pedanía murciana de Casillas y en Molina de Segura (Murcia).

Según el fiscal, así mismo, para eludir su responsabilidad por esas compras cuyos importes no pagaron, vendieron la empresa a Juan Antonio L.E. y a otra persona que no fue acusada al no probarse que tuviera conocimiento "del fin fraudulento" de la operación. Señala también la acusación estatal que la venta se hizo por tres euros, cantidad en la que fueron valoradas las acciones.

La vista oral se iniciará este miércoles en la Audiencia Provincial de Murcia con la declaración de los acusados y concluirá al día siguiente con la práctica de las demás pruebas y la exposición de los informes.