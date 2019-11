"Ha sido todo un reto pero poco a poco hemos ido mejorando"

Formación. Pacientes que han sufrido ictus, traumatismos craneoencefálicos por accidentes o tumores cerebrales participan en cursos de neurorehabilitación en la Arrixaca para recuperar sus capacidades cognitivas.

Unos pañuelos de lunares, un cajón flamenco y una guitarra española han servido para poner a bailar a un grupo de pacientes del servicio de Rehabilitación del Hospital Virgen de la Arrixaca. Estos usuarios han sufrido secuelas físicas y cognitivas derivadas de situaciones como ictus, traumatismos craneoencefálicos por accidentes de tráfico o tumores cerebrales, pero todos ellos han dado el paso de dejarse llevar por las recomendaciones de Rosa María Espinosa, psicóloga clínica de Neurorehabilitación que ha puesto en marcha talleres de pacientes para pacientes con los que poder ir recuperando esas capacidades que se han ido perdiendo.

Flamenco, taichí, mindfulness o literatura son algunas de las opciones que se han ofrecido y que han tenido estos últimos meses una gran acogida entre los usuarios.

En el de flamenco, por ejemplo, cada uno de los participantes tuvo que encargarse de un aspecto de esta disciplina. Luis buscó información sobre la copla, Mari Carmen sobre las bulerías, otro compañero se encargó de explicar el origen del flamenco y las pautas, así como cada uno de los palos. «Hemos aprendido el lenguaje del abanico, qué significa si lo pones en una u otra posición, qué son las seguidillas y que la soleá es el palo más triste del flamenco. Gracias a estos cursos he aprendido a usar el ordenador hasta para hacer unas migas», explica Marí Carmen Rubio a LA OPINIÓN.

Espinosa reconoce que el de flamenco ha sido el taller que más trabajo ha costado poner en marcha «debido a la afectación cognitiva de los pacientes», pero se muestra orgullosa de los mucho que se han esforzado y mejorado los participantes.

Estos talleres de rehabilitación cognitiva comienzan cuando ya han avanzado en la rehabilitación física y sirven de complemento. En ellos se analiza la memoria, la capacidad de retención y en qué nivel se encuentran las funciones ejecutivas, que «son el director de orquesta de nuestro cerebro», apunta la psicóloga clínica. Quien también insiste en que estas clases se han ido introduciendo en proyectos de neurociencias por el buen resultado que están dando.

Natividad Gómez es una de los cinco pacientes del servicio de Rehabilitación del hospital de El Palmar que hizo el taller de taichí, en el que también estaban Salvador Vidal y Esteban Conesa, «en él explicamos qué es el taichí, aprendimos varios de los movimientos», señala esta usuaria, una alumna aventajada porque ya conocía esta disciplina gracias a las clases a las que asistió en el Centro de la Mujer de Sangonera la Seca, la pedanía en la que reside.

Este taller tenía una duración de hora y media, aunque tuvo que repetirse debido al éxito que tuvo. José Antonio Clemente, otro de los pacientes, eligió el de mindfulness, y explica que «fue como una terapia de atención, de estar en el momento presente. Hablábamos muy despacio e hicimos relajación y meditación». Uno de los ejercicios fue el de la uva pasa, con el que los participantes aprendieron a percibir las cosas que les rodean de otra manera, a ver aquello que a simple vista pasa desapercibido.

La psicóloga clínica de Rehabilitación de la Arrixaca afirma que una de las ventajas de estos talleres es que los pacientes se implican en la búsqueda de información, en prepararse su parte del taller para explicarlo a los demás, y «con ello se ven capaces de superarse a sí mismos, es un reto para ellos con el que ganan autoestima». Rosa María Espinosa apunta que «es fundamental que sientan la pertenencia a un grupo porque hacen piña y se esfuerzan». De esta forma activan las funciones ejecutivas, la toma de decisiones y trabajan la parte emocional y los sentimientos.

Salvador Vidal, que sufrió un ictus, reconoce que «al principio asusta, pero poco a poco vemos que podemos hacerlo y nos vemos capaces».

Carlos Francisco Lara es el más joven del grupo, sufrió un accidente de moto y como consecuencia del golpe ha tenido un problema de memoria importante por el que no lograba retener información. «Para mí ha sido todo un reto, me encontraba en un momento de la rehabilitación en el que lo veía todo muy negro, no encontraba salida a esta situación. Pero gracias a estos talleres nos demostramos a nosotros mismos que podemos lograrlo e incorporarnos de nuevo a nuestra vida diaria, dejando a un lado la minusvalía que podamos tener», cuenta este afectado.

Junto a Carlos también está Esteban Conesa, él sufrió una muerte súbita que le afectó a la memoria y asegura que «estos talleres me han aportado mucho. Me aportan conocimientos sobre otros temas y me han ayudado a recuperar la memoria», a lo que añade que «ahora, cuando veo a una chica bailando flamenco ya no sólo veo un traje se lunares, veo algo más, ya que hemos aprendido conceptos sobre esta disciplina». También lo ve así Antonio Sánchez, quien considera que «hay que buscar el lado positivo y si no hubiera sido por la desgracia que hemos tenido cada uno no nos hubiéramos conocido». Mientras que Sebastián Martínez dice que «supone mucho ver lo mal que llegamos y cómo hemos evolucionado. Tenemos un grupo de lujo que no cambiamos por nada».



Talleres durante 6 meses

Estos talleres de pacientes para pacientes se han estado realizando durante unos seis meses y la jornada que se celebrará el próximo 3 de diciembre servirá para poner en común con sus familias y con otros profesionales los avances que ellos han percibido. La doctora María Monteagudo reconoce los beneficios que han logrado y dice que «los cursos han sido un éxito, los pacientes se han implicado y han mejorado muchísimo».