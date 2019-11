Aumentan en la Región de Murcia los jóvenes que estudian y trabajan a al vez

La cifra de jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados 'ni-ni', se ha ido reduciendo en la Región entre 2014 y 2018, mientras que iban ganando terreno de forma progresiva los denominados 'sí-sí, que son los menores de 29 años que estudian y trabajan al mismo tiempo. Sin embargo, en el tercer trimestre de este año ha vuelto a producirse un repunte de los 'ni-ni', que podría deberse a la incorporación a este colectivo de los jóvenes que habían acabado los estudios, pero no tenían todavía una salida laboral.

Al acabar el año 2018 había casi 29.000 jóvenes ocupados que compatibilizan su empleo con los estudios, lo que supone 9.300 más que en el cuarto trimestre de 2014. En estos cuatro años la proporción de 'sí-sí' ha aumentado casi un 48%, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, la proporción de 'ni-ni' ha caído un 33,9% entre 2014 y 2018. Al terminar 2014 había en la Región 51.800 menores de 29 años que permanecían totalmente inactivos, pero en el último trimestre del pasado año la cifra se había reducido a 34.200.

Gran parte de los jóvenes que siguen estudiando después de haber encontrado un empleo son universitarios que quieren sacarse un sueldo para pagarse la carrera y conseguir su independencia económica, aunque también hay un elevado porcentaje de estudiantes que trabajan solo los fines de semana y tienen una jornada reducida para poder compatibilizarla con las clases y el estudio.

En otros casos se trata de trabajadores que estudian para conseguir una cualificación profesional que les permita mejorar sus expectativas de empleo.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa del INE, el número de jóvenes que estudian y trabajan suele reducirse considerablemente en el tercer trimestre del año, una vez acabado el verano, pero vuelve a repuntar entre octubre y diciembre, con el inicio del nuevo curso escolar.

Esta tendencia se mantiene de forma prácticamente inalterable desde 2014, lo que podría explicar que la cifra de 'sí-sí' de Murcia contabilizada entre julio y septiembre de este año resulte inferior a la que se alcanzaba a finales de 2018.

Así, en el tercer trimestre la cifra de estudiantes que trabajan se redujo a 25.200 personas, cuando en diciembre pasado había 28.900.

A su vez, el el número de 'ni-ni' aumentó entre junio y septiembre a 43.000.

Esto supone que desde finales de 2018 se habrían sumado a las filas de los que no estudian ni trabajan 8.800 jóvenes más, mientras que habría un retroceso entre los 'sí-sí' de 3.700.

Hasta que se conozcan los datos de la EPA correspondientes al último trimestre de este año no se podrá saber si este repunte de los jóvenes inactivos que no estudian ni trabajan se debe a la incorporación al mercado de trabajo al terminar el verano de los estudiantes que han acabado su formación y aún no tienen empleo o a un cambio de tendencia.

En la Región había 238.2oo menores de 29 años que estaban estudiando, lo que supone 5.400 más que el año anterior.

Según los datos de Randstad, atualmente hay en toda España 671.800 menores de 29 años que están trabajando y estudiando, lo que supone el 23,6% de los jóvenes ocupados. A pesar de esta evolución, el número de jóvenes que ni trabajan ni estudian sigue siendo un 45,6% superior a los que hacen ambas cosas. Las cifras nacionales también muestran un ligero incremento del 1,35% en la cifra de los 'ni-ni'.

La tasa de paro en esta franja de edad se sitúa en el 24,4%, tras haberse reducido más de 14 puntos porcentuales en los últimos cinco años.