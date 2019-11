UPA estrena 'Barbecho. En el corazón del despoblamiento' de España

La organización rural UPA ha estrenado hoy en Madrid el documental `Barbecho. En el corazón del despoblamiento'. Un largometraje que da voz a las personas que resisten en los pueblos, reivindica la importancia de la agricultura y la ganadería familiar y pretende hacer reflexionar a los habitantes de las ciudades sobre las consecuencias del despoblamiento. Más de doscientas personas han asistido hoy a la presentación en pleno centro de Madrid de la segunda película documental de UPA, 'Barbecho. En el corazón del despoblamiento'. Desde la organización rural UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) han destacado la «enorme» acogida al proyecto.

Sin embargo, el buen recibimiento de este documental no sorprende a todos en un momento de inflexión para el tema del despoblamiento. «Por un lado, para muchas zonas despobladas hemos llegado a un punto de no retorno. El envejecimiento y la masculinización de algunos pueblos son procesos tan avanzados que ya no es posible remontarlos demográficamente», han advertido desde UPA.

Pero en la organización agraria no han querido olvidarse de aquellos lugares que resisten. «En el documental damos a conocer muchas muestras de cambio, lugares en donde las ganas y el esfuerzo son capaces de revertir la situación. Experiencias que nos pueden servir como ejemplo para luchar contra la despoblación del medio rural», han indicado sus responsables.