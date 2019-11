Un 'tsunami murciano' con guiños al independentismo catalán arrasa en Twitter

La victoria de Vox en la Región de Murcia en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre está dando para algo más que memes. Este miércoles, sobre las 15 horas, Pablo Sanz Carbonell lanzó un mensaje en Twitter que se volvió viral en muy pocas horas, llegando a ser el hashtag que utilizó trending topic en España en esta red social. Es el #Tsunamimurciano, en clara referencia al movimiento 'Tsunami Democràtic' que nació en Cataluña tras la publicación de la sentencia del 'procés' del Tribunal Supremo.



"Hago este vídeo para movilizar a toda la gente de izquierda de Murcia para hacer un cordón sanitario a la ultraderecha. Hay que difundir #Tsunamimurciano. Espero que haya una masiva difusión. Sigamos el ejemplo catalán y vasco. Por una Murcia antifascista y democrática", dice Sanz Carbonell en su tuit, que tiene ya más de 3.600 retuits y casi 6.000 'me gusta'.



A todos los que insultáis gratuitamente me gustaría deciros que no me van a hacer cambiar mis ideas. Dejo claro que el #Tsunamimurciano no busca promover la violencia.



El derecho a manifestarse y movilizar es un derecho legítimo y me siento orgulloso de mis ideales.



Seguimos.