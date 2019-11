Resetearse

Se trata de reaprender a vivir en esta Región. Cuando miré la portada de este periódico el martes y vi ese mapa de España teñido de rojo, con unas cuantas, pocas, zonas azules en el noroeste y esa única mancha verde en el lugar correspondiente a mi tierra, la Región de Murcia, comprendí que una vez más, y a pesar de la edad provecta en la que me hallo, tendría que volver a resetearme, a adaptarme a una vida nueva, a un ambiente nuevo, a otro contexto en el que moverme cada día, mismamente como si fuera un pez y hubiera tenido que adaptarme a las aguas marrones del Mar Menor, si es que me hubiera escapado de asfixiarme por los vertidos incontrolados (jolines, qué símil más propio que me ha quedado, oiga).

Y es que, señoras y señores, somos únicos, como ha quedado bien claro en el mapa arriba mencionado, y eso necesita propósitos, preparación física e intelectual, cambio de hábitos, cambios también al expresarte, cortándote un poco que pueden oírte, macho, incluso a la hora de escribir aquí, o de hablar en otro medio de comunicación. Ya lo dijo aquel: adaptarse o morir, y yo claramente elijo adaptarme, y lo van a notar ustedes enseguida.

Para empezar, soy cartagenero, y, en mi ciudad, Vox ha ganado abiertamente las elecciones; bien es verdad que este es un dato que me ha sorprendido, si seré estúpido.

Parece mentira que un municipio en el que siempre ha latido el deseo de convertirse en provincia y que rechaza pertenecer a la de Murcia vote en masa a un partido que no solo jamás aceptaría esa pretensión de escisión, sino que lleva en su programa que se acaben las autonomías y volver a un estado absolutamente centralista, modelo Franco, ese hombre. Y, es más, todo el mundo parece preocupado en esta Región por el Mar Menor, y los cartageneros más, he ahí la gran manifestación que se produjo en las calles de mi ciudad como prueba. Pues bien, se ha votado masivamente a un partido que niega el cambio climático. Así que, como les iba diciendo, yo, desde este momento, me declaro anti-Cartagena provincia, anti ecologista, y propongo además que se permita de nuevo cazar patos, grullas y flamencos, a tiros, en el Mar Menor, como se hacía hace muchos años. Espero que con este primer paso se me note que quiero adaptarme a los nuevos tiempos (obsérvese el detalle de la caza. A que mola).

Otra cuestión que he decidido plantearme es llegar a conocer a más hombres y mujeres de Vox con el fin de que yo sepa quiénes son y también de hacerles llegar a ustedes esta información, no vaya a ser que estén votando por la donosura de los líderes que salen en la tele, y luego vean una foto en la prensa, tomada en la sede de este partido en Murcia, el domingo, en la que se distingue claramente a una chica que lleva sobre su pecho una Cruz de Hierro nazi. Hombre, que una cosa es no ser partidario del aborto y otra es colgarse eso del cuello, digo yo. Así que procuraremos mantener el contacto informativo con ellos para enseñárselos aquí tal y cómo son, porque para eso somos un medio de comunicación. Espero que de esa información más íntima brote el cariño, y que sus votantes, además de elegirlos, los conozcan, que eso siempre es bueno.

Y cuando digo yo que voy a resetearme, también quiero decir que se tiene que resetear mucha gente, y más que nadie el Gobierno del PP y Ciudadanos de esta Región, apoyado por Vox. A ver si se han creído que las cosas van a seguir como están, en la Asamblea Regional, por ejemplo, con las correlaciones de poder que se dan ahora, los unos subidos en mi jaca, que camina y corta el viento caminito de Jerez (esta canción, otro detalle mi puesta al día) y los otros hundidos en la miseria, que se han quedado sin líder, al igual que yo me quedé sin abuela.

Aquí se tiene que resetear hasta el gato.