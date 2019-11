"El principal culpable es Cs, que no tuvo visión de Estado"

"El principal culpable es Cs, que no tuvo visión de Estado"

Para Lourdes Méndez, diputada electa del Vox por la Región, el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos muestra cómo «Pedro Sánchez se ha abrazado a la izquierda bolivariana». Además, no entiende por qué no se hizo tras las elecciones del 28A. «La única diferencia es que antes la vicepresidenta iba a ser la pareja de Pablo Iglesias y ahora lo va a ser él, lo dejo a la interpretación de quien quiera», indica. Méndez, que lamenta que aún la coalición de Gobierno necesite de los independentistas, señala a Ciudadanos como el principal responsable de que se haya llegado a esta situación. «No tuvo una visión de Estado en ningún momento y eso les pasó factura el 10 de noviembre. Para la dirigente de Vox, Cs tenía que haber intentado llegar a algún acuerdo con el PSOE, tal y como apuntaron algunos dirigentes naranjas que terminaron abandonando la formacion. «Ellos no se rigen por ningún tipo de directriz ideológica, pero la ambición de poder les cegó porque realmente coinciden en muchas cosas»-