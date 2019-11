El único diputado electo de Unidas Podemos de la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, afirma que el acuerdo al que llegaron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es «histórico» porque abre la puerta al primer gobierno de coalición de la última etapa democrática y, además, un gobierno de coalición de izquierdas que «va a poner en el centro la agenda social, la subida del salario, la derogación de la reforma laboral, la garantía del derecho a la vivienda digna? es decir, las cosas que preocupan a la gente, las cosas del comer».

Aunque ahora es un preacuerdo, para Sánchez Serna «pinta bien» porque no había otra alternativa. «A diferencia de la anterior legislatura, donde había números para que el PSOE eligiera entre la opción de Ciudadanos o la de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, ahora parece que solo hay una vía». Con la subida de Vox, explica el secretario general de Podemos en la Región, el PP no está interesado en ese acuerdo de gran coalición. «El PSOE ha hecho una reflexión y, lo que era una oportunidad en abril, ahora es una necesidad. No se podía dejar pasar», sentencia.

En su opinión, «España no podía permitirse ir a unas terceras elecciones ni afrontar las reformas que necesita para recuperar todos los derechos que la gente perdió durante la crisis y para proteger a los ciudadanos de próximos vaivenes económicos».

Una de las causas de que no se llegara a un acuerdo tras las elecciones del 28A fue, según desveló el propio Pablo Iglesias, que el PSOE les ofreció ministerios «sin competencias». Esta vez, desde Unidas Podemos creen que «esto no se dará porque la anterior negociación se hizo en 48 horas» y, con ese límite de tiempo, «no se pudo cerrar ni una estructura de ministerios, ni de competencias ni de presupuestos». En esta ocasión, el tiempo parece que correrá a su favor.

Aunque es pronto para hablar de qué número de ministerios irá para cada fuerza política, Sánchez Serna sigue pensando que la proporcionalidad es la que debe primar. «Creo que va a haber generosidad por las dos partes y no se van a poner líneas rojas», afirma mientras puntualiza que «lo importante ahora es avanzar en un programa que mejore la vida de la gente, recupere derechos y el bienestar perdido estos años pasados».

Consciente de que en las anteriores negociaciones hubo presiones de distintos sectores económicos para que Unidas Podemos no entrase en el Gobierno de España, el murciano da por hecho que éstas volverán a producirse. «Ya hemos visto el tuit de Teodoro García insistiendo en que esto va a ser un desastre económico», lamenta. También señala las declaraciones de José María Albarracín, presidente de la Croem, del pasado lunes, cuando «blanqueaba a la extrema derecha mientras muestra su preocupación por la formación de un Gobierno de coalición progresista». No obstante, confía en que, «en democracia, los gobiernos los pone la gente con sus votos y un Parlamento cuando suma las mayorías parlamentarias».