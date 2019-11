Miguel Garaulet vuelve a "levantar la persiana"

"Soy autónomo y los autónomos no tenemos paro. Con la indemnización que recibiré me dará para dos o tres meses, tengo que seguir con mi camino", explica el dirigente naranja, que no se ha tomado más que un día descanso tras las elecciones generales.

Miguel Garaulet, que encabezaba la lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia y no consiguió sacar escaño el 10N, ha vuelto a sus antiguos quehaceres. "Toca levantar la persiana y trasladar a mis antiguos clientes que vuelvo a estar a su disposición", reconoce.



El dirigente naranja lo anunció ayer en su propia cuenta de Twitter. "Volvemos a la guerra", respondía al tuit del perfil de su empresa, que ofrecía sus servicios: "Si necesitas un economista, un buen negociador y un consultor integral no dudes de ponerte en contacto con nosotros". Garaulet y Asociados es una empresa murciana dedicada al desarrollo e implantación de estrategias comerciales y a la consultoría de servicios de valor añadido.



Volvemos a la guerra — miguel garaulet (@MiguelGaraulet) November 12, 2019

"Yo no apoyaría el Gobierno de POSE-Podemos"

La moción de censura, "cuando llegue su momento"

No se ha tomado más que un día de descanso tras una campaña electoral que desembocó en unos comicios en los que su partido sufrió una debacle sin precedentes. El motivo es bien sencillo: ". Con la indemnización que recibiré me dará para dos o tres meses, tengo que seguir con mi camino".Garaulet vuelve a ejercer su profesión pero no abandona. "porque creo que es un proyecto útil para nuestra sociedad, más aún después de ver cómo la política española se ha polarizado. El centro es la única forma de tender puentes", asegura. Cs le toca ahora "mejorar la forma de llegar a sus votantes,", opina el exdiputado, que se va con la 'espinita' de haberse dejado a medias varios proyectos importantes. Destaca la ley en la que estaba trabajando para desarrollar el Pacto Nacional contra la Violencia de Género, el Pacto Nacional del Agua e instalar en la Región un un 'hub' logístico a nivel europeo.Lo que más le dolió de los malos resultados de su formación el 10 de noviembre fue que ". No les convencimos ni les dejamos otra alternativa", comenta con pesar.Parapara afrontar los retos que están por llegar, como el Brexit, pero también para ser capaces de recuperar el. "Con un Ejecutivo compuesto por tantos partidos, ¿cómo le van a dar prioridad a nuestra laguna? Antes se atenderán las necesidades de Teruel (en referencia al partido Teruel Existe, que ha conseguido escaño y podría apoyar la investidura de Sánchez") que las de Murcia", lamenta."Yo no veo cómo apoyar un Gobierno de ocho partidos,", insiste, ya que cambiar un modelo que requiere la Región "necesita de grandes reformas".La moción de censura al Gobierno de coalición está cada vez más cerca, después de que Diego Conesa confirmara ayer que su intento de hacer caer al Gobierno regional sigue adelante. Para Miguel Garaulet, Ciudadanos no está en disposición ahora mismo de desvelar si apoyará o no esa moción: "".Es tiempo de establecer "cuáles son los criterios y la estrategia política de Cs a partir de ahora para volver a atraer a nuestros votantes. Luego vendrá", asevera. Lo que tiene claro es que "no es ninguna prioridad".