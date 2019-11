El campo necesita un Ejecutivo "que empiece a funcionar" ya

Empresarios y agricultores advierten que algunas medidas, como el salario mínimo, son inviables

Ahora hay que funcionar y dejar de lado los largos meses que el Gobierno de la nación ha estado en funciones y que ha obligado a tener paralizados asuntos de vital importancia para el campo. Se impone la estabilidad. Esto es lo que en resumen se reclama desde el sector agroalimentario de la Región, pendientes también de la letra pequeña de los acuerdos.

Juan Marín, presidente de Proexport, destacó que tras las elecciones de abril, «tocaba un acuerdo entre Sánchez y Albert Rivera (Cs), y no entendemos por qué no se produjo», para subrayar que el sector al que representa vive «con máxima preocupación» la vicepresidencia de Pablo Iglesias. «Nos preocupa que lo que no se concedió hace siete meses se conceda ahora», dijo Marín, porque «nuestro sector no pasa por el momento más boyante».

El presidente de Coag, Miguel Padilla, indicó que los agricultores tenían ganas de que hubiera un Gobierno, fuera del color que fuera. «Necesitamos un Ejecutivo lo más estable posible para desbloquear muchos asuntos; hay mucho que hacer», dijo, recordando que el sector está inmerso en la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Santiago Martínez, como representante de las cooperativas agrarias, Fecoam, subrayó que era hora de «ir para adelante sin mirar hacia atrás», y constituir un Gobierno. Deseó que el nuevo ministro y su equipo conozca las necesidades del sector, porque se enfrenta a varias encrucijadas, como un salario mínimo de 1.200 euros que no podrían pagar o los retos de los mercados.

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Scrats, Lucas Jiménez, declinó comentar el pacto en sí, si bien deseó que el Gobierno resultante «respete lo manifestado por Sánchez reiteradamente: no alterar la esencia del Trasvase Tajo-Segura». La expectación la fija en que el acuerdo dé lugar «a una investidura factible y saber cómo se conforman los ministerios».