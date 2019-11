Gestoso: "El PSOE prepara una moción de censura que apoyará Cs"

El diputado electo de Vox por Murcia, Luis Gestoso, afirmó ayer, un día después de las elecciones generales del 10 de noviembre, que el PSOE de Diego Conesa está preparando una moción de censura al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que contará con el apoyo de Ciudadanos, «para ver si sobrevive, echarse a brazos de la izquierda y traicionar una vez más a los votantes».

Así advirtió, en una entrevista al programa 'Viva la Radio' de Onda Regional que «no habrá presupuestos regionales para el próximo año si no se cumple el acuerdo de investidura» que alcanzaron con el Partido Popular y Cs en el mes de julio.

Gestoso afirmó, así, que Vox no entrará al Gobierno regional «ni loco» y que no lo van a pedir porque «ahí no hacemos nada», aseguró. Horas después de convertirse en la primera fuerza política de la Región, donde consiguieron tres diputados, Gestoso indicó que esos resultados no llevan a Vox a plantearse entrar en el gabinete de López Miras.

El hasta ahora responsable del grupo parlamentario en la Asamblea señaló que el Consejo de Gobierno de la Región «es un guirigay» y además «incumple» el pacto de investidura, pasando, sobre todo Cs, de 46 a 55 direcciones generales. «Es vergonzoso».

Luis Gestoso aseguró que la victoria ha sido posible gracias a que han captado miles de votos de la izquierda, mientras que desde el PP cada vez hay más gente que llama a la puerta de Vox. «Aquí ya hemos dado el 'sorpasso', le hemos hecho un roto también a la izquierda; esto es imparable, la gente ha despertado, no es flor de un día». Es un movimiento «de salvación nacional».