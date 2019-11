La CROEM defiende a Vox: "Es un partido consitucionalista"

El presidente de la Croem, José María Albarracín, ha lamentado la sensación de "agotamiento" de los españoles, a pesar de la "buena" respuesta en estos comicios nacionales. En clave electoral y preguntado por el triunfo de VOX en la Región de Murcia, ha definido al partido liderado pro Santiago Abascal como "constitucionalista" y ha advertido que los resultados de Ciudadanos "pasarán factura" a dicha formación.

Albarracín, en una entrevista a la cadena COPE recogida por Europa Press, considera que ahora será mucho más difícil para Pedro Sánchez "conseguir organizar un gobierno de cohesión de cara al futuro por la parte izquierda, de forma que se abre esa gran duda que tienen los españoles, de que haya alianza y gobierno de unidad nacional para sacar esto adelante".

Los empresarios reclaman, ha recordado, "que no se produzca un impass, que no siga esta incertidumbre permanente en la que estamos muchos meses y se pueda consolidar el consenso para un gobierno estable, aunque no sea extremadamente fuerte".

A juicio de Albarracín, lo ideal para que España pueda reaccionar y seguir trabajando con normalidad, generando riqueza y empleo, es que "se dialogue, se hable y se forme un gobierno moderado, centrado, con capacidad para escuchar a los empresarios y al resto de las instituciones". En caso contrario, advierte, "nos veríamos abocados a unas terceras elecciones que nadie puede pensar hoy día que sucediera".

Sobre VOX, lo ha calificado como un partido "más", de aquellos que "tienen que estar en el juego" y ha demostrado que ha mandado mensajes "claros, diáfanos, sin miedo, sin necesidad de utilizar la vieja política".

"Ha quedado patente en estas elecciones y los murcianos han reaccionado a algo que venía nuevo, con un mensaje nacional y españolista claro, porque la unidad de España para los murcianos es algo muy importante", ha indicado.

Y es que, ha expuesto, "ha calado ese mensaje y ahí están los resultados", por lo que ha felicitado a dicha formación y les ha deseado que "continúen desde el Congreso trabajando fuerte por la defensa de los intereses de la Región". "Seremos una alianza para ellos importante, pero también seremos exigentes para que defiendan todo aquello que han prometido", ha sostenido.

Preguntado sobre si los resultados en estas elecciones del 10 de noviembre pueden influir en el Gobierno murciano, ha reconocido que ahora "se abre una nueva expectativa, sobre todo la desaparición real, la absoluta desaparición de Ciudadanos en la Región en cuanto a representación en el Congreso y eso pasará factura".

De manera que VOX "se convierte en un partido fuerte y hay un PP que a pesar de haber fortalecido su situación sigue necesitando del apoyo del partido verde para poder seguir con normalidad su gobierno".

"Se abre un campo nuevo en el que los actores deben pensar en los intereses generales y ahí veremos si VOX ha venido a quedarse o es un pasajero más", ha recalcado.

Para concluir, ha dejado claro que la incertidumbre "da pánico" a los empresarios, sobre todo en un momento en el que "la recesión económica es una realidad que está con nosotros".