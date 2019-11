Ailimpo se une para promocionar el limón en España, Francia, Alemania, EEUU y Canadá

Productores, cooperativas, industriales y fabricantes aglutinados en la interprofesional AILIMPO han logrado el respaldo financiero de la Unión Europeo para lanzar la campaña de promoción, información y divulgación más ambiciosa de su historia, que combinará acciones de comunicación, divulgación, relaciones públicas y publicidad tanto dentro como fuera del mercado interior. Bajo el lema 'Welcome to the Lemonage' (Bienvenido a la Era del Limón), la iniciativa cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros para los tres próximos años (2020-2022): unos 5,23 millones se dirigirán a programas en el mercado interior (Francia, España y Alemania) y otros 1,27 millones a terceros países (EEUU y Canadá).

El limón europeo, mayoritariamente español, ha mantenido tradicionalmente una posición de liderazgo en los mercados de la UE y en concreto en España, Francia y Alemania, pero cada vez cuenta con la mayor competencia de terceros países. "Es necesario promover el posicionamiento del limón producido en Europa de forma que los consumidores europeos valoren y aprecien las características intrínsecas y diferenciadoras, tales como frescura, sostenibilidad, y garantía de calidad, con el objetivo de mantener e incrementar el consumo y hacer atractivo este cítrico a las nuevas generaciones de consumidores", han remarcado desde AILIMPO.

Los retos del programa de información y promoción pasan, en suma, por identificar al limón europeo y español con la dieta mediterránea; mantener la posición de liderazgo para el consumidor europeo; dar visibilidad a los valores del producto fresco o transformado en Europa, como son la frescura, la garantía certificada de calidad y la sostenibilidad; convertir al limón europeo en el preferido de los consumidores frente a de terceros países; e informar y conseguir llegar a las nuevas generaciones, fomentando nuevos usos y tendencias de consumo.



La Asociación para el Desarrollo Rural CAMPODER ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas Leader para poner en marcha proyectos de desarrollo rural en el territorio Campoder dentro de la estrategia de desarrollo local participativo 2014-2020 'Territorio Campoder: creciendo juntos'. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 20 de diciembre de 2019, para el proceso selectivo de 2020, y hasta el 20 de diciembre de 2020, para el proceso selectivo de 2021. Los proyectos productivos son aquellos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios que pueden ser comercializados o que incrementen la renta de los promotores o aumenten el valor de las propiedades.