Pedro Saura: "Mi bandera es la Agencia Tributaria y la Seguridad Social"

"Pedro Sánchez podía ser ya presidente, pero no quiso pactar con ERC".

Nunca es fácil hablar de impuestos en campaña para un político de izquierdas, pero ya son muchas las elecciones que Pedro Saura, cabeza de lista del Partido Socialista en la Región de Murcia, lleva a sus espaldas. También es complicado hacerlo del modelo territorial, sobre todo cuando aún no han desaparecido los disturbios en la segunda ciudad de España como consecuencia de la sentencia del 'procés'. A pesar de todo, Saura se moja: «No entiendo a esa parte de la izquierda que piensa que el futuro de Cataluña pasa por un referéndum de autodeterminación». Suerte para él que no pactaron con Unidas Podemos.

P Últimamente se pregunta mucho por las naciones que hay en España. ¿Cuántas son?

R Está en el artículo 2 de la Constitución, que habla de cómo se vertebra el Estado de las Autonomías español. Yo lo que creo es que cuando no se tiene proyecto de país se hacen estas apelaciones y se inician estos debates de escaso contenido y de vuelo bajo de la derecha española. PP y Cs, precisamente, querían que Pedro Sánchez pactara con los independentistas para, luego a continuación, decir lo malo que es el PSOE. Estos debates, insisto, ya están superados y están resueltos en la Constitución.

P ¿La apuesta federal del PSOE no requiere de una reforma constitucional?

R No, cuando hablamos de federalismo estamos pensando en perfeccionar el Estado de las Autonomías.

P Puede que después del 10N Sánchez tengan que pactar con los independentistas.

R El presidente del Gobierno en funciones no quiso ser presidente a toda costa. Podría ser presidente ya, pero no quiso depender de ERC. Por eso la única manera de desbloquear la situación es que el Partido Socialista tenga una mayoría más amplia que en abril. De lo contrario, los bloqueadores volverán a bloquear. Yo no entiendo a esa parte de la izquierda que piensa que el futuro es un referéndum de autodeterminación, que es la antesala de la independencia. Digo esto porque si una parte de España se va de España no se puede hacer solidaridad. Mi bandera es la Agencia Tributaria y la caja única de la Seguridad Social.

P ¿La izquierda no puede ser nacionalista?

R No. No entiendo esa izquierda que tiene líderes en Cataluña que son pro independencia.

P Hay quien acusa al PSC de haber estado cerca del discurso nacionalista.

R El PSC es una de las garantías de la unidad de España porque el PP y Ciudadanos están ahora prácticamente desaparecidos en Cataluña.

P ¿Por qué no se llegó a un acuerdo?

R Por un lado, PP y Cs querían que el PSOE se pusiera en manos de los independentistas y, por otro lado, Pablo Iglesias quería estar en el Gobierno a toda costa. Y cuando no estuvo en el Gobierno, bloqueó la situación.

P ¿Por qué era tan importante que Iglesias no estuviera en el Ejecutivo?

R Lo que España necesita es un Gobierno fuerte, estable y eficaz. El PSOE tuvo apoyos para que eso fuera así. Prácticamente doblaba a la segunda fuerza política. Eso es muy importante, no tener dos gobiernos en uno. Imagínese cuál hubiera sido el panorama tras la sentencia del 'procés', con Iglesias pidiendo el indulto para los condenados. Pero es que si miramos a la Región de Murcia, en el momento más crítico del Mar Menor, una parte del Gobierno le pide a otro que dimita el consejero de Medio Ambiente. Tenemos a un Gobierno dividido en el momento clave.

P ¿Cree que está fracasando el Gobierno de coalición aquí?

R Ahora mismo no hay plan, es un Gobierno desnortado, sin rumbo. Se ha caído un modelo de crecimiento, el modelo de la especulación del PP de toda la vida, y no hay alternativa a ese plan.

P Diego Conesa dijo que presentarían una moción de censura si no se tomaban medidas para salvar el Mar Menor. ¿Se están tomando?

R Aparentemente lo intentan, pero con el Mar Menor no sirven las apariencias. Lo que necesita nuestra Región desde el punto de vista económico y social no son medidas cosméticas, sino estructurales. En este sentido, creo que los ciudadanos no entienden que un partido de la nueva política como Cs, que se presentó a las elecciones diciendo que apostarían por la regeneración, haya avalado y le haya dado vida a un muerto viviente político como es el Partido Popular. Por esto le decimos a miles de murcianos que apostaron por la regeneración apoyando a Ciudadanos, que aquí está el Partido Socialista, que ha venido históricamente planteando un modelo económico alternativo y, sobre todo, señalando que ese modelo del Partido Popular nos llevaba al paro, a la corrupción y a la agresión al medio ambiente. Necesitamos un Gobierno que tenga la valentía y el coraje para cambiar ese modelo.

P ¿Cuál es la primera medida que habría que tomar para recuperar la laguna?

R Cambiar el Gobierno regional. El PP no va a modificar o reorientar el modelo económico. No han cumplido ni la propia ley que ellos aprobaron en 2018, la han trampeado.

P Cambiamos el Gobierno. Luego, ¿qué? Entiendo que el Gobierno central también tendrá que actuar.

R El Gobierno de España ha trazado una hoja de ruta que tiene que ver con medidas regulatorias y de inversión. Ahora es el momento de que todas las administraciones arrimen el hombro, de la unidad de acción, no del reproche.

P Mire, en eso coinciden con el Partido Popular.

R Efectivamente, ahora es cuando hay que tomar medidas de una vez. Sin embargo, no creo que los populares vayan a reorientar el modelo productivo, y ahí es donde está la clave. El modelo que respeta el medio ambiente es el que genera valor añadido.

P ¿Le preocupa el auge de Vox?

R Es una cuestión preocupante, cuyo origen está en el blanqueamiento que han hecho el PP y Cs. No solamente no han puesto un cinturón sanitario a Vox y a sus planteamientos, sino que han llegado a acuerdos. Lo hemos visto en la Región de Murcia. Antes de ayer conocimos que van a permitir que gobiernen en varias pedanías de Murcia, siendo Vox una fuerza marginal allí. Eso en Europa no sucede. Lo normal sería que los partidos conservadores pusieran el pie a la extrema derecha.

P ¿Para cuándo la conexión aérea entre Murcia y Madrid y con Barcelona?

R El Gobierno regional tiene que reflexionar sobre qué quiere hacer desde el punto de vista de la conectividad. Aena está gestionando correctamente el aeropuerto, hemos sobrepasado el millón de turistas, pero las infraestructuras necesitan un plan para atraer viajeros. Queremos conocer qué quiere hacer la Comunidad. En los Presupuestos Generales del Estado planteamos incrementar las obligaciones de servicio público, pero lo rechazaron el PP, Cs y los independentistas. Esos presupuestos recogían también un incremento del 20% en las inversiones a la Región de Murcia.

P Le han afeado a su partido que haya exhumado a Franco en campaña electoral.

R La decisión tiene que ver con los tiempos judiciales.

P La Justicia avaló la exhumación, pero el Gobierno podía haberla llevado a cabo después del 10N.

R Todo demócrata tiene que alegrarse. Es un mandato del Parlamento español y los valores democráticos son contrarios a mantener a un dictador en un mausoleo.

Usted es economista. ¿Tenemos que prepararnos para una nueva recesión?

Yo creo que no viene ninguna recesión. La situación internacional y la española no es la misma que en el año 2008. Entonces había un déficit de la balanza por cuenta corriente, un peso del sector inmobiliario y de la construcción muchísimo mayor... En la actualidad no tenemos esos desequilibrios. Lo que sucede ahora es que hay riesgos a nivel internacional como es el Brexit, las barreras arancelarias y problemas de confianza; por consiguiente, hay una desaceleración que tiene su repercusión en España. Pero nosotros estamos creciendo en torno al 2% y hemos creado en el último año más de 430.000 empleos; eso no es ni recesión ni crisis. Lo que exige este contexto es que tengamos Gobierno cuanto antes para tomar medidas y modernizar la economía española.

En este contexto, ¿qué tendrá que hacer el nuevo Gobierno?

Las medidas que tenemos que tomar no pueden ser las mismas que nos llevaron a la crisis de 2008-2009. El camino no es desregular el mercado de trabajo ni bajar los impuestos a las rentas más altas. Cuando el PP dice que va a bajar los impuestos en 16.000 millones de euros –cosa que también dice Vox y Cs–, hay que saber que eso implica inmediatamente un recorte de la inversión en el Estado de Bienestar. No podemos olvidar que Europa, cuando presentas en tus cuentas una bajada de los ingresos, te pide que bajes los gastos en la misma proporción. Además, sería una irresponsabilidad a nivel internacional porque perdería crédito la economía española.

A nivel regional, el Ejecutivo dice mucho que lo mejor es que el dinero esté en el bolsillo de la gente. Pues qué bien les hubiera venido a los afectados de la DANA que la administración regional hubiera tenido dinero para ayudarles. Pero como la Comunidad Autónoma está más tiesa que la mojama porque han querido bajar los impuestos...Eso sí, a las rentas más altas. La clave está en qué bolsillo está el dinero. El 90% de la inversión pública en la Región es del Estado y solo el 7% de la Comunidad porque aquí han preferido regalar el dinero a las rentas más altas. No tienen dinero para nada. La bajada de impuestos tiene trampa.

Coinciden con Unidas Podemos en subir los impuestos a los ricos.

España necesita una reflexión en profundidad sobre el sistema impositivo. Tenemos unos tipos muy altos y una recaudación muy baja. Desde el Gobierno socialista de Pedro Sánchez hemos encargado a la Autoridad Fiscal que haga una evaluación de todos los beneficios fiscales, que son en torno a 70.000 millones de euros, para ver cuál es la utilidad desde el punto de vista de la eficiencia y de la equidad. Tenemos que hacer nuestro sistema fiscal más progresivo, competitivo y sostenible.

Acusan al PSOE de querer instaurar la mochila austríaca?

De esta manera, hay una parte de los ingresos de los trabajadores que se puede ir acumulando para cuando necesite disponer de esas cantidades en caso de despido o jubilación. Con respecto a las pensiones, el Partido Socialista las ha subido con respecto al IPC, desplazando la reforma que había hecho el Partido Popular, y plantea blindar el sistema público de pensiones y su revalorización en la Constitución. Yo creo que esa amenaza demagógica con la que se habla de la mochila austríaca se responde con todo esto. Se puede apostar por la flexibilidad y por la justicia social.