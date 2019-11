"Es irresponsable afirmar que el Mar Menor es solo un problema de la Región"

El líder de PP a nivel nacional manifestó durante el acto en el Teatro Romano de Cartagena su compromiso a trabajar por la recuperación del Mar Menor. En este línea, Casado exigió fondos nacionales y europeos para conservar «en perfectas condiciones la laguna salada más grande de Europa».

A su juicio, es «tremendamente irresponsable» la afirmación de que el problema del Mar Menor «es un problema solo de la Región de Murcia». «Lo del Mar Menor es una catástrofe europea, vamos a ir todos juntos, pero no mintamos, que no mienta el PSOE, no es verdad que esto tenga que ver con el Gobierno regional porque entonces su presidente cerraría el grifo oportuno y no es tan fácil», aseveró.