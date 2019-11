García Egea: "Vox es el arma secreta de Sánchez para seguir ganando elecciones"

Teodoro Garcia Egea, número uno en las listas al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, está convencido de que solo con Pablo Casado la Región tendrá el peso que le corresponde en Madrid. Es lo que pasa cuando nombras a un ciezano como secretario general de tu partido. «Tiene a alguien en su equipo para que oriente sus decisiones de forma que beneficie a los murcianos», reconoce.

P Al final, Casado mencionó el Mar Menor durante el debate electoral, ¿fue gracias a usted?

R Él llevaba claro que tenía que hablar de las distintas cuestiones que afectan a España y, cuando Pedro Sánchez dijo que había que ocuparse del Mar Menor, él no pudo más que saltar para decir que, si la laguna es competencia de alguien, es estatal. Si no quieres ocuparte tú, déjame a mí y a partir del 11 de noviembre me ocupo, le vino a decir.

P ¿Entonces es el Mar Menor competencia estatal?

R Es evidente que hay muchas cuestiones que están afectando al equilibrio del ecosistema del Mar Menor que son competencia estatal. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) es la responsable de los vertidos y los caudales que llegan al Mar Menor, como el de la Rambla del Albujón.

P Algunas voces del PP, como la suya, han reconocido que algunas cosas no se han hecho bien. ¿Qué cosas son esas?

R Efectivamente, hay cosas que no se han hecho bien, pero hay que diferenciar dos vertientes. Por un lado, están los que solo hablan mal del Mar Menor, que no se dan cuenta de que haciendo eso están perjudicando gravemente la economía y el turismo de la zona; y por otro lado, los que creemos que es importante acometer medidas concretas que mejoren la laguna. Esto se tiene que abordar desde una perspectiva seria en la que los técnicos y los científicos tengan la última palabra. Cuando no es así, no se están haciendo bien las cosas. Yo no voy acusar a nadie, en el ámbito político, toca hacer propuestas. Por ejemplo, el Plan Vertido Cero, que tiene cero presupuesto en el actual plan de Gobierno de Pedro Sánchez, da buena cuenta de lo que opina del Mar Menor.

P Deduzco que lo que se ha hecho mal es que los técnicos no han tenido la última palabra.

R No tengo mucha información de cómo se hacía antes, pero sí sé que hoy, tanto Fernando López Miras como el Partido Popular, le están dando a los técnicos la última palabra.

P Dice que ahora no es momento de buscar responsables políticos. ¿Tal vez más tarde? Lo digo porque ya han pedido la dimisión de Antonio Luengo.

R Se están pidiendo responsabilidades a personas que están trabajando para hacer propuestas. Creo que debemos dejar que esas propuestas den fruto. Además, debemos poner encima de la mesa soluciones, como evitar que la Rambla del Albujón deje de verter al mar 150 litros por segundo. Esto, por cierto, es competencia de la CHS y no he escuchado a ningún partido pedir la dimisión de su presidente, que lleva más de un año al frente. Pero es que tampoco pienso que fuese razonable. Yo no creo que ningún partido esté en contra de mejorar el Mar Menor ni de tomar medidas.

P Habrá visto en redes sociales que le están recordando tuits de este verano sobre el supuesto buen estado de la albufera. Entiendo que no era consciente de que la situacion era tan grave.

Lo cierto es que hemos tenido la gota fría más destructiva de nuestra historia. Se me cayó el alma al suelo cuando vi las imágenes de la playa de La Ribera sin arena y me quedé impresionado cuando vi que el pantalán de los balnearios no se véia del nivel de agua. Cuando entran 60.000 millones de litros de agua a un ecosistema tan frágil, es lógico que tenga sus consecuencias. Voy a seguir yendo al Mar Menor a bañarme y a seguir invitando a todo el mundo a que venga.

P ¿Se imagina absteniéndose para que gobierne Pedro Sánchez?

No me imagino haciendo eso, no alcanzo a dibujarlo en mi mente.

P El PP, a diferencia de Cs, no ha tenido problemas en llegar a pactos con Vox. ¿Cree que es un partido de extrema derecha?

Vox es un partido que, en este momento, divide el voto de centro-derecha y cuya existencia le viene bien fundamentalmentre a Pedro Sánchez. Los números están claros. En las últimas elecciones, con más de 11.000.000 de votos, el centro-derecha obtuvo 149 escaños. Sin embargo, con 300.000 votos menos, en abril de 2011 el centro derecha obtuvo 187 escaños. Ese es el arma secreta de Pedro Sánchez para seguir ganando las elecciones.

P Lo que le pasó al PSOE en 2015 con Podemos.

Efectivamente, por eso a Pedro Sánchez n0 le importa tanto recabar apoyos como asegurarse de dividirnos a nosotros. En el debate ya vimos los pocos ataques que dedicó, si tanto le preocupa, a Vox.

P ¿Pero entiendo que si existe Vox es porque no son iguales al PP? No es simplemente una manera de dividir el voto.

Claro que no somos iguales, el Partido Popular tiene experiencia de Gobierno, ha conseguido llegar a acuerdos con dos partidos que no se hablaban, Ciudadanos y Vox, poniendo en marcha Gobiernos de libertad.

P ¿Se ha moderado Casado?

R Lo que creo que ha pasado es que, desde abril a noviembre, la gente ha empezado a conocerle mucho más.

P ¿Cree que a Cs le van a castigar los electores por haber intentado erigirse como líder de la oposición?

Cs ha tenido buen resultado en abril, pero los ciudadanos ahora quieren desbloquear la situación y, para eso, la única posibilidad es votar al PP. Si tenemos un voto más que Sánchez, se acabó el bloqueo. Lo hemos demostrado en donde hemos obtenido la mayoría. Nos hemos puesto de acuerdo hasta con cincuenta partidos en España.

P ¿Es prudente bajar impuestos con una recesión a la vista?

R En Andalucía hemos visto cómo, bajando los impuestos, hemos recaudado en pocos meses un 6% más. En 2016, también lo hicimos en el Gobierno central y recaudamos un 5% más en el conjunto de España. Creo que cobrarle a un agricultor de Murcia por dejar en herencia un terreno a sus hijos es, en el fondo, un impuesto ineficiente. Así se grava una actividad como es la sucesión que perjudica a los ciudadanos. Los impuestos tienen que servir para redistribuir la riqueza, no para penalizar a todos los que han ahorrado durante toda su vida.

P ¿Debe España ser más dura con la inmigración?

R La inmigración debe ser legal, ordenada, respetuosa con nuestra cultura y orientada al mercado laboral. Tenemos que intentar solucionar los problemas en origen a través de la cooperación internacional.

P ¿Qué hay que hacer con un barco que va a la deriva por el Mediterráneo?

R Todos somos seres humanos y entendemos la desesperación de esas personas. Sánchez ha pasado de abrirle las puertas al Aquarius a hacer devoluciones en caliente y en frío. Ante la necesidad de ayudar a vidas humanas no existe ningún tipo de debate.

P Han criticado la exhumación de Franco pocos días antes de campaña. ¿La exhumación en sí también fue un error?

R No solo lo hizo en campaña, era el día que salían los malos datos de empleo. Qué curioso. Pero bueno, una vez que este tema ya está cerrado, vamos a mirar al futuro. Yo prefiero a un Gobierno que se ocupe antes del Valle de Ricote o del Guadalentín que del Valle de los Caídos.

¿Es el momento de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña?

Hay que hacer dos cosas: la primera, mandar un requerimiento a Torra para saber si está con los que cortan las vías o con la mujer embarazada que no podía pasar por la carretera. ¿Qué se diría si López Miras cortara la autovía para exigir a Pedro Sánchez que envíe dinero para regenerar el Mar Menor? Seguramente dirían que está incumpliendo la ley. En este momento, Torra está incumpliendo la ley y hay que saber si está o no con la Constitución. En segundo lugar, ya hemos visto a Pedro Sánchez a qué se dedica. Es el mejor abogado de Puigdemont después de decir que la Fiscalía está bajo sus órdenes. Al decir eso, Puigdemont va a usar eso en su defensa y se lo pondrá más difícil a la Justicia española a la hora de conseguir traerle de nuevo a España para ser juzgado. Las palabras de Pedro Sánchez han sido celebradas con jolgorio por el abogado de Puigdemont.

Entonces todavía no hay que aplicar el 155 como exigen otros partidos.

Antes hay que mandar un requerimiento a Torra para saber si está o no con la ley y la Constitución.

¿Qué hacía Rosa Díez en un mitin del Partido Popular en Barcelona, junto a Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo?

El Partido Popular tiene las puertas abiertas para todo el que quiere entrar y para todo el que quiere salir. Rosa Díez nos manifestó su interés en participar en el acto de Barcelona y para nosotros, todo aquel que está con la Constitución está con el Partido Popular.

Está claro que Cayetana Álvarez de Toledo tiene un perfil muy duro. ¿Está dirigido a ganar votos de los catalanes o del resto de españoles?

Creo que en Cataluña hay mucha gente que está huérfana de sus políticos. Por ejemplo, Torra está haciendo una investigación interna en los Mossos d'Esquadra no para ver quién ha protegido mejor a los catalanes, sino para ver quién ha utilizado determinados medios en las revueltas. En Cataluña necesitamos restablecer el orden.

Los resultados allí del PP no son muy buenos. ¿Queda España Suma guardada en un cajón para más adelante?

Su espíritu sigue vivo en la papeleta del PP. Queremos aglutinar a todos los que pensamos lo mismo en lo fundamental, aunque podamos tener distintas opiniones en otras cuestiones. En Navarra funcionó muy bien pero a nivel nacional necesita algo más de maduración.