Vox veta a Vox en el acto de Ortega Smith en Cartagena

No todos los afiliados de Vox son bienvenidos a los actos de su partido, al menos en la Región de Murcia. El pasado martes por la noche, en el mitin que tuvo lugar en el auditorio El Batel de Cartagena, la organización del evento negó la entrada a un miembro de la formación por tener un "conflicto" con uno de los candidatos, según le explicaron al propio vetado.

"Llegué con mi acreditación y el guardia de seguridad me detuvo en la entrada, pidiéndome que me identificara. Yo me negué, ya que no es policía y no tenía por qué hacerlo, entonces me enseñó con el móvil una imagen mía y me preguntó si era yo el de la foto. Al decirle que sí, me confirmó que no podía pasar porque se me había vetado la entrada", cuenta el afectado. Al pedir explicaciones, se le explicó que se debía a un "conflicto" con uno de los candidatos, algo que el afiliado niega en rotundo.

Como no estaba conforme, llamó a la Policía Nacional, que se personó en el auditorio El Batel, instándole a que pusiera un denuncia al día siguiente en la Junta Electoral. Así lo hizo.

Para este afiliado, el veto es consecuencia de su discrepancia con la dirección: "No estamos de acuerdo en que se coloque a dedo a la gente". En redes sociales, son habituales sus críticas a los órganos de decisión de Vox, que tienen que ver con lo que él mismo llama "sistema dictatorial". Sin embargo, él mismo explica que se trata de "críticas constructivas" y lamenta que el partido castigue la "libertad de expresión".

Finalmente, el militante de Vox se marchó del recinto "sin montar ningún altercado o disturbio" con algunos compañeros de partido, que no estaban de acuerdo en la decisión tomada desde la organización del partido.



Veto a periodistas

Este no es el único veto del partido de extrema derecha. Vox ha anunciado que no permitirá el acceso a ninguno de sus actos a los periodistas del Grupo Prisa tras un editorial del diario El País sosteniendo que las posiciones "xenófobas e intolerantes" de Vox exigen "activar todas las alarmas".

El presidente Vox, Santiago Abascal, ha defendido este jueves el veto a determinados medios de comunicación, a los que ha acusado de difundir una "demonización" de su partido que puede tener consecuencias y llevar a la presión social "incluso a la violencia".

Este veto al Grupo Prisa se suma al que Vox ya tenía impuesto sobre otros medios como El Español, La Marea o Público, entre otros. "Nosotros aceptamos la crítica, pero debemos distinguir entre quienes son periodistas o activistas políticos, en muchos casos de la extrema izquierda", ha insistido el líder del partido.