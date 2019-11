La tubería que recibe las salmueras del Albujón, averiada

Parece una infraestructura gafada. Apenas dos días después de que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) terminara de arreglar y poner a prueba la tubería y sistema de bombeo que evita la entrada de salmueras de la rambla del Albujón al Mar Menor, la tubería 'de destino', la que conecta la estación desalobradora del Mojón con el canal de regadío del Campo de Cartagena, se ha estropeado.

El organismo de cuenca detectó al día siguiente esa avería, que, si bien no es muy importante, según fuentes de la CHS va a tardar «unos días» en arreglarse y estar lista para su funcionamiento.

La tubería y estación de bombeo de la rambla del Albujón, que es el punto de partida, se encuentra situada aguas abajo de Los Alcázares, en la desembocadura de la rambla, y la desalobradora que recibe estos recursos procedentes del acuífero está en el límite con la provincia de Alicante (en San Pedro del Pinatar).

Esta infraestructura, propiedad de la CHS, ha estado paralizada todo el verano por orden de la Comunidad Autónoma, que pidió al organismo de cuenca que realizara las obras necesarias para que cesara el vertido por los aliviaderos que tiene la infraestructura, y por los que se vierte hacia la laguna salada el agua salobre cuando hay alguna avería. En ese momento el organismo de cuenca decidió parar el funcionamiento de toda la infraestructura.

Los regantes se quedaron sin el recurso que venían utilizando: 2,2 hm3 de agua del acuífero al año, con alto contenido en sales (porque no funciona la desalobradora) que mezclaban con el procedente del Trasvase Tajo-Segura para poder regar.

Tras la última crisis del Mar Menor, en la que murieron unas seis toneladas de peces y crustáceos, los científicos advirtieron de la necesidad de que se extrajeran recursos del acuífero, que por estar en un nivel alto, vierte continuamente agua con alto contenido en nutrientes a la laguna salada a través de la rambla del Albujón.

Es aquí donde entran en juego los regantes del Campo de Cartagena. No se puede 'pinchar' el acuífero si los agricultores no solicitan la concesión de ese agua para su uso en la comarca. La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes envió ayer a la CHS la solicitud formal de esos recursos, si bien no especifica la cantidad: «Hemos pedido la mayor cantidad posible siempre que cumpla con los requisitos de calidad para su uso en el regadío».