Garaulet: "Si yo estuviera en el lugar del consejero de Medio Ambiente ya habría dimitido"

Candidato. Los sondeos no sonríen a la formación naranja, que concurre a las elecciones generales de este domingo tras haber sido el azote del Partido Socialista y tras haber intentado, sin lograrlo, arrebatar al PP el liderazgo de la oposición. En pocas semanas, Albert Rivera ha vuelto a virar al centro con la esperanza de que nadie le haya quitado el sitio.

Si Ciudadanos saca un voto más que el PSOE en las elecciones generales del 10 de noviembre, habrá Gobierno del Partido Popular apoyado por los liberales. Al fin y al cabo, siempre fueron sus «socios preferentes». Pero si ganan los socialistas, escenario más probable, el partido de Albert Rivera se compromete a plantear a Pedro Sánchez una alternativa de Gobierno. El bloqueo a los socialistas ha muerto. La estrategia naranja ha dado un giro de 180 grados y lo cuenta su cabeza de lista por la Región, Miguel Garaulet.

P ¿Qué le ha ocurrido a Ciudadanos desde las últimas elecciones generales a ahora?

R Hemos escuchado a la ciudadanía, hemos hablado con los ciudadanos, estamos anteponiendo los intereses de nuestro país a los del partido. Los ciudadanos no se equivocan con su voto, ni se equivocaron en abril ni se equivocarán el domingo. En función de lo que voten, en Cs haremos todo lo posible para que no se tenga que votar otra vez.

P Las encuestas no les sonríen.

R Nuestro votante es crítico, no se casa con ningún partido, ya que en un momento dado salió del bipartidismo porque creyó que debía haber un proyecto liberal y progresista. Es posible que, durante estos cuatro años, no se hayan sentido identificados con ese proyecto por el cual dejaron de votar al PP y PSOE. Por eso ahora apelo a esos votantes, nuestro proyecto es el único que puede desbloquear esta situación y evitar que España se vaya por los populismos y los extremos. Ciudadanos no es un partido perfecto, pero es un partido honesto y sabe escuchar. Vamos a poner a España en marcha, esta no es una frase escogida al azar, es que no vamos a dejar al país parado.

P El mensaje está inspirado en el partido de Macron en Francia, 'La République en marche'.

R Tiene que ver porque Francia, como España ahora, estuvo en una situación muy crítica. París estuvo ardiendo como ahora lo hace Barcelona. El jefe de los mossos dice que la mejor manera de ir a un evento es viajar en autobús porque no puedes ir andando por las calles. En vez de hablar y dialogar se tiran adoquines. Muchos españoles apuestan por partidos extremistas que nos quieren sacar de Europa. Muchos agricultores de la Región, que apoyan a Vox, tienen que pensar a quién van a vender sus productos si nos salimos de la Unión Europea.

P Hay murcianos que no entendieron el pacto de Gobierno con el PP. ¿Les pasará factura?

R Esos ciudadanos tienen que testar todo lo que estamos haciendo desde que llegamos al Gobierno. Por ejemplo, en estos primeros cien días hemos presentado una Ley de Transparencia para el Buen Gobierno y contra la Corrupción Política que va a eliminar la forma de actuar del PP y PSOE y va a generar instituciones limpias. En nuestras consejerías estamos protegiendo a las familias y a los colectivos más desfavorecidos. Tanto que decían que íbamos a recortar en libertades, estamos desarrollando la Ley LGTBI. Hemos venido a la política para mejorar la gestión de la administración pública y para cambiar el modelo productivo de esta Región hacia otro apoyado en las energías renovables y que apueste por procesos productivos sostenibles desde el punto de vista medioambiental, social y económico.

P ¿Es el modelo que tenemos ahora el que ha provocado el colapso del Mar Menor?

R Sí, por que es contrario a la sostenibilidad del patrimonio natural. Al final, este modelo no hace sostenible ni la agricultura ni la industria. Todos los sectores que han contaminado nuestra laguna, además, se han saltado las 37 leyes medioambientales que la protegían.

P Ha pedido la dimisión del consejero Antonio Luengo.

R Imagínese que estamos en un consejo de administración y un miembro no hace lo suficiente para que la empresa vaya bien. Lo normal es que el presidente lo sustituya por otra persona que pueda desarrollar ese departamento para conseguir los resultados que se desean. Tenemos que trabajar todos a una, de acuerdo, pero también hay que buscar las responsabilidades.

P No parece que el PP le haya hecho mucho caso.

R 55.000 personas –manifestantes en la protesta SOS Mar Menor del miércoles pasado– pidieron su dimisión, no por su labor como consejero, que lleva pocos meses, sino por sus tres años anteriores como director general del Mar Menor. Si estuviera en su lugar, habría dimitido.

P ¿Qué va a hacer Albert Rivera por nuestra albufera si alcanza el poder?

R Para empezar, vamos a asegurar 700 millones de euros para el Plan Vertido Cero. Pero el objetivo es cambiar el modelo productivo, que no es solo un cambio de usos. Hace falta un plan de reactivación económica en toda la zona del Mar Menor. Muchos ciudadanos viven ahora mismo de unos usos contaminantes y van a tener que dejar sus rutinas para migrar a otras más sostenibles. Desde el Gobierno central se tiene que apoyar esta reactivación.

P ¿Deben pagar las empresas que han estado contaminando?

R Sí, eso es Reponsabilidad Social Corporativa. Las empresas que han hecho mal las cosas han de ser sancionadas, y con multas ejemplarizantes. En este sentido, vamos a proponer en el Congreso que se endurezcan las penas por los delitos medioambientales. ¿Quién va a pagar a los pescadores, que se están manifestando hoy –ayer– por haberse quedado sin su sustento? La campaña de Navidad de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar reportaba 2,7 millones de euros, ahora les va a reportar cero. Tenemos que darles una solución.

P Tumbaron el 'pin parental' de Vox. Ellos les acusan de no haber cumplido la palabra dada.

R Nosotros llegamos a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular y el pacto de investidura es entre el PP y Vox, no con nosotros. En Ciudadanos no estamos de acuerdo con el 'pin parental' y menos con cómo lo plantearon. No vamos a limitar libertades, al contrario.

P Ha habido algunas diferencias desde que el nuevo Ejecutivo de la Región echó a andar. ¿Ve fuerte el Gobierno de coalición?

Los ciudadanos nos exigen que gobernemos en coalición, si no, habrían dado mayoría absoluta a otro partido. No es algo tan fácil. Hay diferentes formas de ver las cosas porque los programas son distintos. Pero hay lealtad institucional y respeto, por eso debemos seguir trabajando. Partido Popular y Ciudadanos tenemos que aprender a gobernar en coalición y llevar a cabo esos acuerdos a los que nos comprometimos y que son buenos para la Región de Murcia.

P Será que la campaña electoral dificulta el trato y los mensajes entre unos y otros parecen contradictorios...

Yo lo que creo es que este Gobierno es muy joven. ¡Tiene solo cien días! En menos tiempo, hemos conseguido desbloquear en Europa unas ayudas de 21 millones de euros para que nuestras empresas puedan ser más eficientes energéticamente. También hemos incrementado en 1,7 millones de euros las subvenciones a familias con problemas de precariedad... Es decir, se están haciendo cosas en muy poco tiempo.

P También se han hecho públicas ciertas desavenencias internas entre Isabel Franco y Ana Martínez Vidal.

Ha habido una forma de trabajo nueva, nuevas responsabilidades y es posible que hayamos tenido cierta descoordinación inicial, pero ya se está resolviendo. Están aprendiendo a trabajar juntas.

P ¿Qué ocurrirá si al final el tribunal dictamina que las primarias de su partido en la Región de Murcia no fueron limpias?

Lo primero que tenemos que hacer es ayudar a la Fiscalía y a la Justicia en todo lo que necesiten. Máxima transparencia. Tenemos claro que no ha habido ningún tipo acción que sea punible, pero vamos a esperar a que la Justicia sea la que decida. Yo estoy convencido de que esta denuncia no va a llegar a ningún sitio. Además, somos los principales interesados en que se aclare todo lo relacionado con este asunto. Ahora bien, qué casualidad que todo esto sale cuando hay elecciones. Mientras tanto, hay miles de kilos de pescado muerto en el Mar Menor. Estas son las cosas que no me gustan de la política.

P Si el resultado tras el 10N no es bueno, ¿será el momento de que Rivera dé un paso a un lado? ¿Se habla de esto en su partido?

No, de lo que se habla en Ciudadanos es de que hay un problema de polarización de los extremos en este país y de que nuestro proyecto es más necesario que nunca.