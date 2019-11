Crisis en el Mar Menor: Los agricultores piden a Sánchez que no les demonice

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA), Marcos Alarcón, ha advertido este jueves al presidente en funciones Pedro Sánchez que la solución a la contaminación del Mar Menor no debe venir por demonizar a la agricultura, y que las soluciones deben ser con ellos y no contra ellos.

Alarcón, que participó junto a dirigentes ecologistas y de organizaciones agrarios durante un breve encuentro con Sánchez tras el acto público que protagonizó éste en Los Alcázares, subrayó que la agricultura en el campo de Cartagena son 42.000 hectáreas de 9.000 regantes, es decir, 4,6 hectáreas por regante, lo que implica que la mayoría son pequeños agricultores.

Con ello, advirtió, no quiso decir tampoco que no existan grandes explotaciones, pero remarcó que los pequeños agricultores confió en que no sean los paganos de las soluciones al desastre ambiental de la laguna salada tras la aparición recientemente de tres toneladas de peces muertos en playas de San Pedro del Pinatar, informó Alarcón.

El dirigente sindical también pidió que no les impongan medidas sin efecto que sean un lastre para las explotaciones agrícolas, y reiteró que "en el camino no deberían quedarse los más débiles", en alusión a las pequeñas explotaciones del campo de Cartagena que temen por su futuro tras ser objeto de críticas por parte de los políticos.

En el breve encuentro con Pedro Sánchez también han estado representantes de COAG, de Ecologistas en Acción (Julia Martínez) y de ANSE (Pedro García), quienes expusieron su opinión sobre las posibles soluciones a la catástrofe ambiental de la laguna.

Según Alarcón, el presidente de ANSE ha sido muy positivo subrayando la puesta en valor de lo mucho que se ha hecho en la zona como parar la construcción de Puerto Mayor o las depuradoras de la zona norte del mar Menor, si bien todos han coincidido en que hay que actuar cuanto antes para solventar el problema.