Barreiro pide al Consistorio de Cartagena que le pague los gastos judiciales de Novo Cartago

Tiene derecho a que se le reintegren esos gastos en base a distintas normas jurídicas y a la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2002. Ese fallo del Supremo dictó doctrina y considera indemnizables «los gastos de representación y defensa de los miembros de las corporaciones locales en un proceso penal».

La que fuera alcaldesa de Cartagena con el Partido Popular, Pilar Barreiro, quiere que el Consistorio, actualmente dirigido por Ana Belén Castejón, le pague los 75.000 euros que le costó defenderse en el proceso judicial por Novo Cartago, causa abierta por corrupción política relacionada con la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor.

En una carta con fecha de ayer, dirigida al Ayuntamiento de Cartagena y firmada por Barreiro, la que fuera alcaldesa de la ciudad portuaria apunta que sabe que se ha indemnizado «a un alto cargo de la Corporación que resultó finalmente absuelto», como ella, recuerda. «No se pide el abono de las costas de actuaciones procesales, ya que no las hay, sino de los honorarios profesionales, establecidos al amparo de la Ley 25/2009 y libremente pactados entre profesional y cliente para una asistencia jurídica eficiente y que fueron ocasionados porque los Servicios Jurídicos Municipales no pudieron prestar ese servicio al ejercitar el Ayuntamiento la Acusación Particular en dicho procedimiento», destaca.

La cantidad que pide asciende a 75.022,89 euros. La que también fue senadora por el PP señala que «desde el momento de la liberalización de los honorarios de los abogados, cada abogado cobrará los honorarios a su cliente en función de lo que hayan pactado individualmente, es decir las normas colegiales ya no son de aplicación, salvo para la tasación de costas en los Juzgados, no estando sujetos a recomendaciones de Colegios Profesionales».