López Miras pide reunirse con Pedro Sánchez mañana para abordar la crisis del Mar Menor

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confiado en poder reunirse este jueves "diez minutos" con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aprovechando su visita a la comunidad autónoma para un acto electoral, para poder abordar la situación del Mar Menor.

En declaraciones a los periodistas, Miras ha insistido en que "no se entendería" que Sánchez no pueda dedicar unos minutos a un encuentro en el que plantear "de urgencia" soluciones para la crítica situación de la laguna porque ésta, ha dicho, "no tiene espera".

En su opinión, no sería lógico tampoco que Sánchez "venga a anunciar en un mitin medidas que no haya puesto en marcha antes" y que se limite a hablar de la albufera en los actos electorales pero no en los despachos, lo que denotaría que está haciendo un "uso electoral y político" de este asunto en plena campaña.

Miras ha destacado que ya solicitó un encuentro con Sánchez el pasado jueves 31 de octubre aprovechando que el presidente participaba en un acto de partido en Los Alcázares, al que finalmente no pudo asistir por problemas técnicos con su avión.

El Gobierno murciano le trasladó entonces su "disponibilidad absoluta" para desplazarse "a cualquier punto de España" en cualquier momento y tener esa reunión, una propuesta sobre la que no ha recibido respuesta, ha dicho.

Por eso, ha insistido en la necesidad de "dejarse de reproches y de hablar en mítines sobre el Mar Menor" para sentarse a plantear medidas concretas, con presupuesto y fechas de ejecución.

Preguntado sobre la petición que el diputado de Ciudadanos por Murcia Miguel Garaulet ha hecho al consejero de Agricultura, Antonio Luengo, para que dimita, López Miras se ha limitado a asegurar en dos ocasiones que "en el seno del Consejo de Gobierno", del que también forma parte el partido naranja, "nadie ha animado a nadie a dimitir".

En cuanto a la protesta que los pescadores de San Pedro del Pinatar llevan hoy a cabo ante la Consejería de Agricultura, ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobará mañana "el máximo de ayudas que permite la ley por este cese de actividad a los pescadores" de esa localidad, y ha cuestionado que el Gobierno central vaya a hacer lo propio.