El debate (una crónica)

Pues que, con un poco de chocolate negro y una copa de vino tinto, recién cenado frugalmente, que no está el horno, la barriguilla, para bollos, me dispuse a ver y escuchar el debate. También coloqué en la mesa el crucigrama que suelo hacer cada día y un boli, por si acaso aquello se ponía poco interesante. En la vida, y a mi edad, uno debe ser previsor.

Y las cámaras enfocaron a los personajes: cinco tíos, ninguna mujer. 'Bueno, a ver si la próxima vez', pensé, y los miré analíticamente, tratando de desentrañar por lo que se veía cómo sería el interior de estas personas, porque el aspecto exterior, ya saben ustedes, dice mucho. Para empezar, observé que parecían ir limpios. Quiero decir que no se les apreciaban manchas ni lamparones en la ropa, que el pelo de la cabeza les brillaba como si hubieran utilizado un buen champú hace poco, y que el azul es el color favorito de la mayoría de nuestros líderes políticos, que han convertido la ropa de caballero de este color en el uniforme de su clase, como si fueran azafatas de una aerolínea, pero sin gorro. Casado, Sánchez y Rivera iban de traje, de esos que anuncia Antonio Banderas este año, creo. Iglesias iba con camisa de mangas arremangadas y corbata suelta, dando la impresión de que se disponía a cambiarle el pañal con la cagalurcia a uno de sus hijos y no a presentarse ante los españoles para exponer sus ideas. Y falta Abascal, que iba de americana y pantalón más o menos a juego, y camisa con dos botones abiertos, un poco en plan: 'Aquí está Pecholobo pero depilao', y ese look un poco chulapín que tiene este señor, que no lo puede remediar, el hombre. Y comienza la cosa. Me aparto un momento porque me llaman por teléfono y cuando vuelvo a mirar la pantalla veo a Rivera con un pedrusco enorme en la mano. 'Ostras', le digo a la mujer propia, '¿es que han empezado a tirarse piedras?'. Ella me mira con cara de pocos amigos y me dice que la deje escuchar. Trato de coger la hebra y observo que Casado parece querer ser otro Casado, como más Alberto Núñez Feijóo, con un poco de Ana Pastor y nada de Aznar. Se ha aprendido algunas cosas de memoria (los profesores notamos eso enseguida) y las está soltando, lo que habla muy bien de su voluntad de prepararse para el debate. A Rivera lo veo como descompuesto, con intención de moderarse, pero sin poder manejarse a sí mismo. 'Perdonad, pero es mi condición', parece decir, como el escorpión del cuento, así que, de vez en cuando echa los carros por el pedregal y llama corruptos a los del PP, lo que a Casado le sienta como una patada en sus partes. Y yo lo comprendo.

Pónganse ustedes en su lugar. Pedro Sánchez, sin embargo, me recuerda a la Esfinge de Gizeh, que la he visto yo allí en directo, y que si le ponen una nariz nueva sale la cara de Sánchez el lunes por la noche en la tele. Ya le pueden llamar perro judío, que él sigue con su cosa de que voy a hacer esto o que voy a hacer lo otro. Que le preguntaban si va a pedir el voto de los independentistas, pues que él decía lo que iba a hacer para el 2024, que ahora no me acuerdo de lo que era. Esta actitud tan poco atenta provoca el cabreo de los otros contendientes, Y yo también los comprendo.

Observo que Pablo Iglesias se expresa muy bien. Se nota que tiene más horas de mili en la tele que los otros, porque mira a la cámara con ojos de saber del pie que cojea la cámara. Todo iba de que vamos a entendernos aunque nos odiemos a muerte, de que, aunque prefieras antes pactar con una serpiente de cascabel sedienta de sangre que conmigo, yo te perdono, Pedro. Luego, me llamaron por teléfono otra vez, y, cuando volví, oigo que Pablo Iglesias está diciendo no sé qué de una mamada. No le pregunto a mi mujer qué está pasando por si me riñe otra vez, y ahí me quedo callado y mirando Twitter donde el tema de 'la mamada' ha triunfado completamente en esta noche épica.

Permítanme que de Abascal diga poco. Para los demócratas de mi generación, escuchar lo que dice este candidato nos pone los pelos como escarpias. Parece que hemos retrocedido en el tiempo y que España es una cosa en blanco y negro. Otra vez.